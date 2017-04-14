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Організатори Євробачення допускають, що Росію можуть позбавити права участі в конкурсі в 2018 році

Київ готується до Євробачення
Європейська мовна спілка (ЄВС) не виключає розгляду питання про відсторонення Росії від участі в Євробаченні в 2018 році у зв'язку з відмовою Першого каналу транслювати конкурс у цьому році.
Організатори Євробачення допускають, що Росію можуть позбавити права участі в конкурсі в 2018 році Фото: 1tv.com.ua

Про це заявив ТАСС офіційний представник ЄВС Девід Гудман.

У той же час він уточнив, що таке рішення може бути прийнято лише після конкурсу в Києві.

"Зараз увагу EBU сфокусовано на конкурсі нинішнього року. Будь-яке рішення щодо дій, які можуть або не можуть бути зроблені з цієї ситуації, буде винесено після самої події", - пояснив Гудман.

ЄВС може позбавити Росію права брати участь в Євробаченні в зв'язку з тим, що російський Перший канал відмовився транслювати конкурс у цьому році

Зазначимо, що російський "Первый канал" заявив, що не транслюватиме в цьому році конкурс "Євробачення" через незгоду з рішенням української влади відмовити у в’їзді на територію України російській учасниці конкурсу, співачці Юлії Самойловій.

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Нагадаємо, Європейський мовний союз офіційно підтвердив, що Росія не братиме участь в пісенному конкурсі Євробаченні-2017, який пройде у травні в Києві.

 

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14 04 2017 23:38
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