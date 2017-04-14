Організатори Євробачення допускають, що Росію можуть позбавити права участі в конкурсі в 2018 році

Європейська мовна спілка (ЄВС) не виключає розгляду питання про відсторонення Росії від участі в Євробаченні в 2018 році у зв'язку з відмовою Першого каналу транслювати конкурс у цьому році.

Про це заявив ТАСС офіційний представник ЄВС Девід Гудман.

У той же час він уточнив, що таке рішення може бути прийнято лише після конкурсу в Києві.

"Зараз увагу EBU сфокусовано на конкурсі нинішнього року. Будь-яке рішення щодо дій, які можуть або не можуть бути зроблені з цієї ситуації, буде винесено після самої події", - пояснив Гудман.

ЄВС може позбавити Росію права брати участь в Євробаченні в зв'язку з тим, що російський Перший канал відмовився транслювати конкурс у цьому році

Зазначимо, що російський "Первый канал" заявив, що не транслюватиме в цьому році конкурс "Євробачення" через незгоду з рішенням української влади відмовити у в’їзді на територію України російській учасниці конкурсу, співачці Юлії Самойловій.