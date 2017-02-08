Організатори Євробачення кажуть, що не змінювали правил конкурсу

Міжнародний pr-менеджер пісенного конкурсу Євробачення та начальник управління зв'язків з громадськістю та ЗМІ у UA:Перший Вікторія Сидоренко заявила, що Європейська мовна спілка не робила заяви з приводу нововведень у правилах.

"Такої заяви не оприлюднено EBU", - зазначила Сидоренко в коментарі для "Української правди".

Інформація про три нововведення у правилах Євробачення з’явилась на сайті ESCToday.com.

Зазначається, що цей сайт був заснований фанатами Євробачення в 1999 році. Він публікує новини, опитування, інтерв'ю та рейтинги учасників пісенного конкурсу.

Зокрема, повідомлялося, що згідно з новими правилами, забороняється висувати до участі виконавців або інших делегатів, що мають певні обмеження на в'їзд в країну-господарку конкурсу.

Відповідне рішення було прийнято через інцидент з російською співачкою Юлією Самойловою, яка мала представляти на Євробаченні РФ, однак Україна відмовила їй у в'їзді через візит до окупованого Криму.

Крім того, до складу журі не повинні бути включені особи, які так чи інакше пов'язані з учасниками конкурсу або які мають певні інтереси.

Ще одна зміна торкнулися графіка підготовки до конкурсу - Європейський мовний союз залишає за собою право передати право організації конкурсу іншому місцевому мовнику в разі затримок.

Нагадаємо, раніше повідмляли, що організатори конкурсу Євробачення розіслали додаткові правила участі країнам-учасницям з трьома нововведеннями.