Організатори Євробачення кажуть, що не змінювали правил конкурсу
"Такої заяви не оприлюднено EBU", - зазначила Сидоренко в коментарі для "Української правди".
Інформація про три нововведення у правилах Євробачення з’явилась на сайті ESCToday.com.
Зазначається, що цей сайт був заснований фанатами Євробачення в 1999 році. Він публікує новини, опитування, інтерв'ю та рейтинги учасників пісенного конкурсу.
Зокрема, повідомлялося, що згідно з новими правилами, забороняється висувати до участі виконавців або інших делегатів, що мають певні обмеження на в'їзд в країну-господарку конкурсу.
Відповідне рішення було прийнято через інцидент з російською співачкою Юлією Самойловою, яка мала представляти на Євробаченні РФ, однак Україна відмовила їй у в'їзді через візит до окупованого Криму.
Крім того, до складу журі не повинні бути включені особи, які так чи інакше пов'язані з учасниками конкурсу або які мають певні інтереси.
Ще одна зміна торкнулися графіка підготовки до конкурсу - Європейський мовний союз залишає за собою право передати право організації конкурсу іншому місцевому мовнику в разі затримок.
Нагадаємо, раніше повідмляли, що організатори конкурсу Євробачення розіслали додаткові правила участі країнам-учасницям з трьома нововведеннями.
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