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Організатори Євробачення змінили правила конкурсу після провокації з Самойловою

Організатори після Євробачення-2017 виключили можливість повторення ситуації з Самойловою
Організатори конкурсу Євробачення розіслали додаткові правила участі країнам-учасницям з трьома нововведеннями.
Організатори Євробачення змінили правила конкурсу після провокації з Самойловою Юлія Самойлова. Фото: соцмережі

Відповідне повідомлення з'явилося на сайті організаторів конкурсу.

Перша зміна полягає в приписі, яким забороняється висувати до участі виконавців або інших делегатів, що мають певні обмеження на в'їзд в країну-господарку конкурсу.

Відповідне рішення було прийнято через інцидент з російською співачкою Юлією Самойловою, яка відвідувала окупований Крим і тому Україна відмовила їй у в'їзді на свою територію у цьогорічному Євробаченні.

Ще до складу журі не повинні бути включені особи, які так чи інакше пов'язані з учасниками конкурсу або які мають певні інтереси.

І третя зміна торкнулися графіка підготовки до конкурсу - Європейський мовний союз залишає за собою право передати право організації конкурсу іншому місцевому мовнику в разі затримок.

Нагадаємо, що 22 березня Служба безпеки ввела заборону в'їзду на територію України терміном на три роки для російської учасниці конкурсу "Євробачення" Юлії Самойловій.

В Європейській мовній спілці в Женеві заявили, що поважають рішення СБУ заборонити Самойловій в'їжджати в Україну, однак розчаровані, бо такий стан справ іде врозріз з духом конкурсу.

Нагадаємо, переможцем пісенного конкурсу "Євробачення-2017", фінал якого проходив 14 травня у Києві, став представник Португалії Сальвадор Собрал.

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01 08 2017 21:25
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