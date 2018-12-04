Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Великобританії про отруєння Скрипалів
"Результати аналізів біологічних зразків і зразків навколишнього середовища, зроблені вибраними ОЗХЗ лабораторіями, підтверджують висновки Великої Британії щодо хімічної речовини токсичної дії, яка використовувалася в Солсбері і від якої серйозно постраждали троє людей", - йдеться у заяві ОЗХЗ, інформує "Європейська правда".
У заяві також відзначається "висока чистота" речовини і майже повна відсутність домішок.
"Назва та структура ідентифікованої токсичної речовини містяться у повному обсязі в секретній доповіді Секретаріату ОЗХЗ, доступній для держав-учасниць", - йдеться у повідоменні.
Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.
У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.
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