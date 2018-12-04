Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Великобританії про отруєння Скрипалів

Організація із заборони хімічної зброї підтверджує висновки Великої Британії щодо речовини, якою отруїли Сергія та Юлію Скрипалів.

"Результати аналізів біологічних зразків і зразків навколишнього середовища, зроблені вибраними ОЗХЗ лабораторіями, підтверджують висновки Великої Британії щодо хімічної речовини токсичної дії, яка використовувалася в Солсбері і від якої серйозно постраждали троє людей", - йдеться у заяві ОЗХЗ, інформує "Європейська правда".

У заяві також відзначається "висока чистота" речовини і майже повна відсутність домішок.

"Назва та структура ідентифікованої токсичної речовини містяться у повному обсязі в секретній доповіді Секретаріату ОЗХЗ, доступній для держав-учасниць", - йдеться у повідоменні.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.