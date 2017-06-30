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Організація із заборони хімічної зброї визнала уряд Сирії відповідальним за хімічну атаку у квітні

Використовуючи хімзброю, Дамаск не виконує свої юридичні зобов'язання відповідно до Конвенції про хімічну зброю і резолюції Ради Безпеки ООН
Сирійський уряд відповідальний за хімічну атаку у Хан-Шейхуні 4 квітня.
Організація із заборони хімічної зброї визнала уряд Сирії відповідальним за хімічну атаку у квітні Фото: AFP

Про це йдеться у доповіді Організації із заборони хімічної зброї.

"Факти демонструють підлий і дуже небезпечний випадок застосування хімічної зброї режимом Асада. Продовжуючи використовувати хімзброю, Дамаск, з огляду на неспроможність повністю знищити свою програму з хімзброї, як і раніше не виконує свої юридичні зобов'язання відповідно до Конвенції про хімічну зброю і резолюції 2118 Ради Безпеки ООН", – йдеться в доповіді.

Пентагон повідомив про підготовку урядом Сирії нової хімічної атаки 26 червня. Пізніше глава військового відомства США Джеймс Меттіс припустив, що сирійська влада не пішла на застосування хімічної зброї через попередження американців.

Нагадаємо, 4 квітня у місті Хан-Шейхун в утримуваному повстанцями районі Ідліб на півночі Сирії близько 60 мирних мешканців загинули від отруєння газом. Результати розтину жертв отруєння підтвердили те, що проти них була використана хімічна зброя.

Рада Безпеки ООН провела за ініціативою Франції засідання. У підсумку голосування не відбулось, а США пообіцяли вжити "власні заходи". 

Наступного дня Сполучені Штати запустили 59 крилатих ракет "Томагавк" по авіабазі сирійських урядових військ у відповідь на хімічну атаку в провінції Ідліб. 

Французькі спецслужби прийшли до висновку, що сили, вірні президенту Сирії Башару Асаду, провели 4 квітня 2017 року в північній Сирії атаку з використанням зарину і що Асад або його найближче оточення наказали нанести удар.

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30 06 2017 09:30
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