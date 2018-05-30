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Організація "Репортери без кордонів" обурена інсценуванням убивства Бабченка

Водночас радіють, що журналіст живий
В організації "Репортери без кордонів" висловлюють обурення інсценуванням убивства російського журналіста Аркадія Бабченка.
Організація "Репортери без кордонів" обурена інсценуванням убивства Бабченка Фото: radiosvoboda.org

"Репортери без кордонів" висловлюють своє глибоке обурення з приводу розкриття маніпуляції української спецслужби задля їхньої інформаційної війни. Для держави завжди дуже небезпечно грати з фактами, до того ж за спинами журналістів", – заявив генеральний секретар організації Крістоф Делуар.

Водночас, за його словами, в організації раді, що Бабченко виявився живим.

Як повідомляв iPress.uaсмерть російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка інсценували. За словами Василя Грицака, Служба безпеки отримала завчасну інформацію про те, що російські спецслужби готують вбивство журналіста Бабченка.

Сам Бабченко заявив, що отримав інформацію про підготовку його вбивства близько місяця тому.

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30 05 2018 20:45
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