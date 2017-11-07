ОСББ отримало найбільший "теплий" кредит в Україні

ОСББ можуть скористатися місцевими програмами здешевлення "теплих" кредитів

Не лише червень побив усі рекорди за популярністю "теплих" кредитів серед ОСББ, але й початок липня засвідчив чималий попит на Урядову програму.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

"Так, лише за перший тиждень липня 30 ОСББ скористалися "теплими" кредитами на суму 16,1 млн грн для впровадження енергоефективних заходів у багатоповерхівках. Для порівняння за весь червень сума взятих "теплих" кредитів сягнула 18 млн гривень", - заявив Кабмін.

Крім цього, минулого тижня взято найбільший за всю історію програми "теплий" кредит у розмірі 9,7 млн гривень. Його оформило одне із київських ОСББ. Як повідомляє Укргазбанк, кредитні кошти строком на 5 років надано на комплексну термомодернізацію багатоквартирного будинку. Заплановано роботи з утеплення зовнішніх стін, заміни вікон на енергоефективні, а також повна реконструкція систем теплопостачання та гарячого водопостачання із використанням відновлюваних джерел енергії.

"Завдяки програмі "теплих" кредитів ОСББ щоразу заощаджують уполовину і навіть більше коштів при утепленні багатоповерхівок. Це одна з причин популярності програми серед ОСББ. Крім цього, мешканці термомодернізованих будинків сплачують набагато менше за комунальні послуги, а вартість утепленої квартири стрімко зростає", – прокоментував результати щотижневого моніторингу програми Голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

Раніше ОСББ-учасники програми "теплих" кредитів отримують з держбюджету відшкодування частини залучених на утеплення коштів, а саме – від 40% до 70%. Також ОСББ можуть скористатися місцевими програмами здешевлення "теплих" кредитів і одержати подвійну, а інколи й потрійну компенсацію.

Загалом, за два роки дії програми нею скористалося 960 ОСББ, залучивши на енергоефективні заходи понад 144 млн. гривень.

Нагадаємо, 11 липня Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) збільшив розмір компенсації за кредитами, отриманими для реалізації енергоефективних заходів в рамках програми IQ Energy, до 35% від суми кредиту з 15% і 20% раніше.