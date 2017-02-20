Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

"Ощадбанк" анонсував зниження ставок за депозитами

За два роки це вже п’яте зниження Ощадбанком депозитних ставок
"Ощадбанк" оголосив про зниження відсоткових ставок за депозитами фізичних осіб до кінця лютого 2017 року.
"Ощадбанк" анонсував зниження ставок за депозитами Фото: forbes.ua

Зниження ставок планується в діапазоні  1,5-1,75 відсоткового пункту за депозитами у гривні, 1-1,25 в.п. - у доларах та 0,5-1 в.п. - в євро.

Про це йдеться у повідомленні банку.

За два роки це вже п’яте зниження Ощадбанком депозитних ставок.

"Зниження ставок за депозитами  супроводжується  зниженням ставок за кредитами для бізнесу. На початку 2016 року "Ощадбанк" розпочав поступове зниження ставок за кредитами для мікро-, малого та середнього бізнесу, а  в рамках програми "Соціальне підприємництво" є можливість отримання кредиту за безпрецедентно низькою процентною ставкою – від 5% річних", - йдеться у повідомленні.

"Час високих ставок минув остаточно. Україна потребує перезапуску економіки. Бізнес чекає на дешеві ресурси, і завдання банківського ринку – піти йому назустріч", - зазначив заступник голови правління банку Антон Тютюн.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 02 2017 20:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
НАБУ сбивает стоимость госкомпаний "под Фирташа"?

НАБУ сбивает стоимость госкомпаний "под Фирташа"?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat