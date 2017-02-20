"Ощадбанк" анонсував зниження ставок за депозитами
Зниження ставок планується в діапазоні 1,5-1,75 відсоткового пункту за депозитами у гривні, 1-1,25 в.п. - у доларах та 0,5-1 в.п. - в євро.
Про це йдеться у повідомленні банку.
За два роки це вже п’яте зниження Ощадбанком депозитних ставок.
"Зниження ставок за депозитами супроводжується зниженням ставок за кредитами для бізнесу. На початку 2016 року "Ощадбанк" розпочав поступове зниження ставок за кредитами для мікро-, малого та середнього бізнесу, а в рамках програми "Соціальне підприємництво" є можливість отримання кредиту за безпрецедентно низькою процентною ставкою – від 5% річних", - йдеться у повідомленні.
"Час високих ставок минув остаточно. Україна потребує перезапуску економіки. Бізнес чекає на дешеві ресурси, і завдання банківського ринку – піти йому назустріч", - зазначив заступник голови правління банку Антон Тютюн.
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