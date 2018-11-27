Ощадбанк нараховує Росії по $100 тисяч штрафу щодня за рішенням арбітражу
"~$97 тис. Саме така сума з сьоднішнього дня і щодня нараховуватиметься за рішенням Арбітражного трибуналу в Парижі у разі невиконання Російською Федерацією зобов’язання відшкодувати Ощадбанку майже $1,3 млрд збитків, заподіяних внаслідок анексії і окупації АР Крим", - заявив глава правління Ощадбанку Андрій Пишний.
Нагадаємо, Арбітражний трибунал у Парижі 26 листопада ухвалив рішення задовольнити вимогу щодо компенсації збитків "Ощадбанку", завданих внаслідок анексії Криму Російською Федерацією.
Рішення є остаточним і обов'язковим для сторін. Сторони зобов'язані виконувати арбітражне рішення без зволікання. Крім суми відшкодування в $1,3 млрд будуть також нараховуватися відсотки з моменту винесення рішення до моменту фактичної компенсації. Ощадбанк є першою компанією, 100% акцій якої належать державі, і першою банківською установою, яка виграла справу проти Російської Федерації щодо збитків, отриманих в результаті анексії Криму.
В цілому обсяг позовної заяви Ощадбанку проти Російської Федерації з усіма додатками склав понад 30 тис. сторінок. Арбітражний розгляд почалося в січні 2016 року, а слухання в Парижі - в березні 2018 року.
Москва не визнала позитивне рішення гаазького арбітражу за позовом українського "Ощадбанку" про компенсацію збитків у 1,3 мільярда доларів у зв'язку з втраченими в Криму інвестиціями.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника""Війна мені точно дала копняка. У мене завжди були думки про власну справу. Але був якийсь страх – втратити гроші, втрати справу. Я знав, що це відповідальність і чомусь хвилювався, що раптом у мене не вийде, мене потім і на роботу не візьмуть, мовляв, як же він працюватиме, якщо із власною справою не впорався"
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата