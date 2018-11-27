Ощадбанк нараховує Росії по $100 тисяч штрафу щодня за рішенням арбітражу

Борг РФ перед Ощадбанком буде щодня зростати на $97 тисяч

Борг Російської Федерації за позовом Ощадбанку про компенсацію збитків фінустанови у зв'язку із втраченими в Криму інвестиціями буде щодня зростатиме на $97 тис.

"~$97 тис. Саме така сума з сьоднішнього дня і щодня нараховуватиметься за рішенням Арбітражного трибуналу в Парижі у разі невиконання Російською Федерацією зобов’язання відшкодувати Ощадбанку майже $1,3 млрд збитків, заподіяних внаслідок анексії і окупації АР Крим", - заявив глава правління Ощадбанку Андрій Пишний.

Нагадаємо, Арбітражний трибунал у Парижі 26 листопада ухвалив рішення задовольнити вимогу щодо компенсації збитків "Ощадбанку", завданих внаслідок анексії Криму Російською Федерацією.

Рішення є остаточним і обов'язковим для сторін. Сторони зобов'язані виконувати арбітражне рішення без зволікання. Крім суми відшкодування в $1,3 млрд будуть також нараховуватися відсотки з моменту винесення рішення до моменту фактичної компенсації. Ощадбанк є першою компанією, 100% акцій якої належать державі, і першою банківською установою, яка виграла справу проти Російської Федерації щодо збитків, отриманих в результаті анексії Криму.

В цілому обсяг позовної заяви Ощадбанку проти Російської Федерації з усіма додатками склав понад 30 тис. сторінок. Арбітражний розгляд почалося в січні 2016 року, а слухання в Парижі - в березні 2018 року.

Москва не визнала позитивне рішення гаазького арбітражу за позовом українського "Ощадбанку" про компенсацію збитків у 1,3 мільярда доларів у зв'язку з втраченими в Криму інвестиціями.