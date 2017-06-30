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Ощадбанк повідомив, коли повністю відновить роботу

Ощадбанк відновить роботу всіх відділень на початку наступного тижня
Державний Ощадбанк планує відновити роботу всіх 3,5 тис. відділень у звичайному режимі 3 липня.
Ощадбанк повідомив, коли повністю відновить роботу Фото: forbes.ua

Про це повідомила прес-служба банку.

"3 липня, всі 3500 відділень банку одночасно запрацюють в звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

Ощадбанк також зазначає, що 30 червня, функціональність сервісів банку після кібератаки відновлена практично в повному обсязі.

Нагадаємо, що Microsoft підтвердив провину M.E.Doc у поширенні вірусу Petya.А, який вразив безліч компаній в Україні та світі.

Як відомо, 27 червня комп’ютерні мережі низки українських підприємств та установ зазнали масштабної кібератаки з 14 години за київським часом. Хакерські атаки здійснюють за допомогою вірусу Petya.А, який використовує недоліки операційних систем і шифрує файли.

У середу, 28 червня, сайт Кабміну повідомив, що масштабна кібератака на корпоративні мережі і мережі органів влади, яка відбулася 27 червня, зупинена.

Антивірусна компанія Symantec знайшла спосіб зупинити поширення вірусу Petya, від якого 27 червня постраждала Україна та інші країни світу.

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