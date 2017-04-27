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"Ощадбанк" став прибутковим

Кредитний портфель "Ощадбанку" за результатами 2016 року склав 65,9 млрд грн
Державний "Ощадбанк" закінчив 2016 рік з чистим прибутком 464,085 млн грн у порівнянні зі збитками в 12,3 млрд грн у 2015 році.
"Ощадбанк" став прибутковим Фото: forbes.ua

Так, чистий відсотковий прибуток банку в 2016 році сягнув 2,68 млрд грн, чистий комісійний дохід - 2,12 млрд грн.

Активи "Ощадбанку" за підсумками 2016 року зросли на 32% - до 210,6 млрд грн.

Про це свідчить фінансовий звіт банку за міжнародними стандартами фінансової звітності, повідомляє "Новое время".

За результатами 2016 року депозитний портфель банку показав приріст на 51,3 млрд грн - до 145,6 млрд гривень.

Кредитний портфель "Ощадбанку" за результатами 2016 року склав 65,9 млрд грн - майже на рівні 2015 року.

За даними НБУ, на 1 січня за розміром активів банк займав 2-е місце (210,1 млрд грн) серед діючих банків.

Нагадаємо, Ощадбанк виграв суд проти "Сбербанку" Росії та домігся заборони останньому використовувати позначення "Сбербанк".

 
 
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27 04 2017 18:23
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