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"Ощадбанк" стягнув 960 мільйонів з акціонера "Укртелекому"

"Ощадбанк" отримав право на примусове стягнення з компанії "ЕСУ" заборгованості за номіналом облігацій і купонним доходом.
Державний "Ощадбанк" у Верховному суді України стягнув понад 960 млн гривень з ТОВ "ЕСУ" - акціонера компанії "Укртелеком".
"Ощадбанк" стягнув 960 мільйонів з акціонера "Укртелекому" Фото: investgazeta.net

"Верховний Суд 2 травня задовольнив касаційну скаргу "Ощадбанку" на рішення госпсуду Києва від 2 серпня 2017 року та постанову Київського апеляційного госпсуду від 1 листопада 2017 року в частині скасування відстрочення на 1 рік виконання рішення суду про стягнення з "ЕСУ" понад 960 млн гривень", - повідомляє прес-служба банку.

агадаємо, у жовтні Господарський суд Києва за позовом Фонду державного майна ухвалив розірвати укладений у березні 2011 року договір купівлі-продажу телекомунікаційної компанії "Укртелеком".

Раніше Фонд держмайна не погодив продаж ПАТ "Укртелеком", який належить СКМ Рината Ахметова.

Відзначимо, що Господарський суд Києва зобов'язав компанію "ЕСУ" (ESU), яка є основним акціонером найбільшого оператора фіксованого зв'язку "Укртелеком" і належить бізнесменові Рінату Ахметову, повернути державному "Укрексімбанку" 810,6 млн гривень заборгованості за облігаціями.

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08 05 2018 20:40
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