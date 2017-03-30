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"Ощадбанк" встановив комісію за оплату комунальних послуг у касах

Пенсіонери зможуть платити "комуналку" без комісії при наявності пенсійної картки "Ощадбанку"
"Ощадбанк" з 29 березня ввів комісію за оплату комунальних послуг у касах.
"Ощадбанк" встановив комісію за оплату комунальних послуг у касах Фото: gazeta-bukovyna.cv.ua

У Києві вона вже становить 3 гривні за платіжку, повідомляє FinClub.

"Комісія за комунальні платежі в касах банку залежить від наявності укладених договорів між постачальниками послуг і банком і може незначно відрізнятися залежно від регіону. При цьому вона є найнижчою на банківському ринку і має на меті забезпечити беззбитковість проведення операцій. У Києві така комісія винятково для готівкових платежів у касах з 29 березня становить 3 грн", - заявили в прес-службі "Ощадбанку".

Пенсіонери зможуть платити "комуналку" без комісії при наявності пенсійної картки "Ощадбанку". Якщо у пенсіонера такої картки немає, банк готовий відкрити її безкоштовно.

У інших споживачів без комісії "Ощадбанк" приймає платежі тільки через дистанційні канали платежів: через термінали, мобільний додаток, інтернет-банкінг, сайти gioc.kiev.ua і cks.kiev.ua (для власників "Картки киянина" і "Моєї картки").

Нагадаємо, що 12 листопада в публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України" заявили про перенесення терміну введення в дію рішення щодо впровадження комісії за прийняття комунальних платежів від населення.

Раніше "Ощадбанк" повідомив, що планує запровадити комісію за оплату платежів ЖКП у своїх касах: комісія за один платіж буде встановлена у розмірі 3 грн.

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30 03 2017 14:38
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