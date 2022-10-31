НОВИНИЦе зроблять понад чверть шкіл України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Осінні канікули у частині українських шкіл перенесуть на зиму – Шкарлет
Про це заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет у Telegram.
Він зазначив, що понад 7 тисяч школярів по всій Україні 31 жовтня повернулись до навчання після осінніх канікул.
Учні київських шкіл та деяких регіонів навпаки – розпочали відпочинок з понеділка.
"Загалом із 31 жовтня до 6 листопада осінні канікули триватимуть у 2 тис. 234 школах.
Також у 3671 навчальний заклад осінні канікули перенесено на зимовий період, що становить понад 28% від загальної кількості шкіл", – підкреслив Шкарлет.
Він нагадав, що рішення щодо організації навчального процесу та відпочинку має приймати педрада навчального закладу. Остаточне рішення затверджує директор школи своїм наказом.
Раніше повідомлялося, що окремі місцеві органи влади та заклади освіти ухвалили рішення перенести осінні канікули на зиму для економії електроенергії та опалення.
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31 10 2022 18:53 МЕДІА
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