Осінні канікули у частині українських шкіл перенесуть на зиму – Шкарлет

Це зроблять понад чверть шкіл України.

Про це заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет у Telegram.

Він зазначив, що понад 7 тисяч школярів по всій Україні 31 жовтня повернулись до навчання після осінніх канікул.

Учні київських шкіл та деяких регіонів навпаки – розпочали відпочинок з понеділка.

"Загалом із 31 жовтня до 6 листопада осінні канікули триватимуть у 2 тис. 234 школах.

Також у 3671 навчальний заклад осінні канікули перенесено на зимовий період, що становить понад 28% від загальної кількості шкіл", – підкреслив Шкарлет.

Він нагадав, що рішення щодо організації навчального процесу та відпочинку має приймати педрада навчального закладу. Остаточне рішення затверджує директор школи своїм наказом.