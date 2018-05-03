Оскар-2018: Гері Олдмен став кращим актором
У списку номінантів були також Тімоті Шаламе ("Клич мене своїм іменем"), Деніел Дей-Льюїс ("Примарна нитка"), Деніел Калуя ("Проти") і Дензел Вашингтон ("Роман Израэл, Esq.").
90-я церемонія нагородження лауреатів премії Американської кіноакадемії "Оскар" проходить у театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі.
За перемогу в цій номінації також змагались Марго Роббі, Меріл Стріп, Саллі Хокінс, Сірша Ронан, — повідомляє прес-служба каналу "Україна".
Нагадаємо, у Лос-Анжелесі відбулася ювілейна 90-та церемонія вручення премії Американської кіноакадемії "Оскар".
Найбільше номінацій мав фільм "Форма води" режисера Гільєрмо дель Торо – 13 позицій.
Він – The Shape of Water – саме і став найкращим фільмом року.
"Оскар" за кращу головну жіночу роль отримала Френсіс Макдорманд, яка зіграла зневірену мати в пошуках справедливості в незвичайному фільмі "Три білборда на кордоні Эббинга, Міссурі".
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