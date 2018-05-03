Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Оскар-2018: Гері Олдмен став кращим актором

Гері Олдмен отримав "Оскара" за роль у фільмі "Темні часи"
Премію "Оскар" за "Кращу чоловічу роль" отримав Гері Олдмен. Актор отримав "Оскара" за роль у фільмі "Темні часи".
Оскар-2018: Гері Олдмен став кращим актором Фото: Reuters

У списку номінантів були також Тімоті Шаламе ("Клич мене своїм іменем"), Деніел Дей-Льюїс ("Примарна нитка"), Деніел Калуя ("Проти") і Дензел Вашингтон ("Роман Израэл, Esq.").

90-я церемонія нагородження лауреатів премії Американської кіноакадемії "Оскар" проходить у театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі.

За перемогу в цій номінації також змагались Марго Роббі, Меріл Стріп, Саллі Хокінс, Сірша Ронан, — повідомляє прес-служба каналу "Україна".

Нагадаємо, у Лос-Анжелесі відбулася ювілейна 90-та церемонія вручення премії Американської кіноакадемії "Оскар".

Найбільше номінацій мав фільм "Форма води" режисера Гільєрмо дель Торо – 13 позицій.

Він – The Shape of Water – саме і став найкращим фільмом року.

"Оскар" за кращу головну жіночу роль отримала Френсіс Макдорманд, яка зіграла зневірену мати в пошуках справедливості в незвичайному фільмі "Три білборда на кордоні Эббинга, Міссурі".

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 03 2018 09:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Просто не звертай уваги": Що чекає людину, яка наважилась лікувати депресію в Україні

"Просто не звертай уваги": Що чекає людину, яка наважилась лікувати депресію в Україні

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.