Оскар-2018: Гері Олдмен став кращим актором

У списку номінантів були також Тімоті Шаламе ("Клич мене своїм іменем"), Деніел Дей-Льюїс ("Примарна нитка"), Деніел Калуя ("Проти") і Дензел Вашингтон ("Роман Израэл, Esq.").

90-я церемонія нагородження лауреатів премії Американської кіноакадемії "Оскар" проходить у театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі.

За перемогу в цій номінації також змагались Марго Роббі, Меріл Стріп, Саллі Хокінс, Сірша Ронан, — повідомляє прес-служба каналу "Україна".

Нагадаємо, у Лос-Анжелесі відбулася ювілейна 90-та церемонія вручення премії Американської кіноакадемії "Оскар".

Найбільше номінацій мав фільм "Форма води" режисера Гільєрмо дель Торо – 13 позицій.

Він – The Shape of Water – саме і став найкращим фільмом року.

"Оскар" за кращу головну жіночу роль отримала Френсіс Макдорманд, яка зіграла зневірену мати в пошуках справедливості в незвичайному фільмі "Три білборда на кордоні Эббинга, Міссурі".