Оголошено номінантів на цьогорічний "Оскар", - список

Американська кіноакадемія у вівторок оголосила номінантів на 90-ту премію "Оскар".

Урочиста церемонія пройшла в театрі Семюела Голдвіна в Лос-Анджелесі, повідомляє "Укрінформ". Нагороди "Оскар" будуть вручені у 24 категоріях.

У головній категорії "Найкращий фільм" висунуті картини: "Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі", "Форма води", "Секретне досьє", "Примарна нитка" "Леді Берд", "Пастка", "Дюнкерк", "Темні часи" і "Клич мене своїм ім'ям".

На найкращого режисера претендують Крістофер Нолан ("Дюнкерк"), Джордан Піл ("Пастка"), Грета Гервіг ("Леді Берд"), Пол Томас Андерсон ("Примарна нитка") і Гільєрмо дель Торо ("Форма води").

Найкращого актора американським кіноакадемікам доведеться обирати серед Тімоті Шаламе ("Клич мене своїм ім'ям"), Деніела Дей-Льюїса ("Примарна нитка"), Деніела Калуя ("Пастка"), Гері Олдмана ("Темні часи") і Дензела Вашингтона ("Роман Ізраел, Esq".).

Найкращою актрисою можуть стати Саллі Гокінс ("Форма води"), Френсіс МакДорманд ("Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі"), Марго Роббі ("Я, Тоня"), Сірша Ронан ("Леді Берд") і Меріл Стріп ("Секретне досьє").

Повний список номінантів на 90-ту кінопремію "Оскар" виглядає так:

Найкращий фільм:

"Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі";

"Форма води";

"Секретне досьє";

"Примарна нитка";

"Леді Берд";

"Пастка";

"Дюнкерк";

"Темні часи";

"Клич мене своїм ім'ям".

Найкращий режисер:

Крістофер Нолан ("Дюнкерк");

Джордан Піл ("Пастка");

Грета Гервіг ("Леді Берд");

Пол Томас Андерсон ("Примарна нитка");

Гільєрмо дель Торо ("Форма води").

Найкраща жіноча роль:

Саллі Гокінс ("Форма води");

Френсіс МакДорманд ("Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі");

Марго Роббі ("Я, Тоня");

Сірша Ронан ("Леді Берд");

Меріл Стріп ("Секретне досьє").

Найкраща чоловіча роль:

Тімоті Шаламе ("Клич мене своїм ім'ям");

Деніел Дей-Льюїс ("Примарна нитка");

Деніел Калуя ("Пастка");

Гері Олдман ("Темні часи");

Дензел Вашингтон ("Роман Ізраел, Esq.").

Найкраща жіноча роль другого плану:

Мері Джей Блайдж ("Ферма "Мадбаунд");

Еллісон Дженні ("Я, Тоня");

Леслі Менвілл ("Примарна нитка");

Лорі Меткаф ("Леді Берд");

Октавія Спенсер ("Форма води").

Найкраща чоловіча роль другого плану:

Віллем Дефо ("Проект "Флорида");

Вуді Харрельсон ("Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі");

Річард Дженкінс ("Форма води");

Крістофер Пламмер ("Всі гроші світу");

Сем Рокуелл ("Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі").

Найкраща операторська робота:

"Той, що біжить по лезу 2049";

"Темні часи";

"Дюнкерк";

"Ферма "Мадбаунд";

"Форма води".

Найкращий монтаж:

"На драйві";

"Дюнкерк";

"Я, Тоня";

"Форма води";

"Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі".

Найкращий фільм іноземною мовою:

"Фантастична жінка" (Чилі);

"Нелюбов" (Росія);

"Про тіло і душу" (Угорщина);

"Квадрат" (Швеція);

"Образа" (Ліван).

Найкраща повнометражна анімація:

"Бебі-бос";

"Добувачка";

"Таємниця Коко";

"Фердинанд";

"З любов'ю, Вінсент".

Найкращий повнометражний документальний фільм:

"Досить маленький для в'язниці";

"Ікар";

"Обличчя, села";

"Стронг-Айленд";

"Останні люди в Алеппо".

Найкращий адаптований сценарій:

"Клич мене своїм ім'ям";

"Горе-творець";

"Логан";

"Гра Моллі";

"Ферма "Мадбаунд".

Найкращий оригінальний сценарій:

"Любов-хвороба";

"Пастка";

"Леді Берд";

"Форма води;

"Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі".

Найкращий оригінальний саундтрек:

"Дюнкерк";

"Примарна нитка";

"Форма води";

"Зоряні війни: Останні джедаї";

"Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі".

Найкраща оригінальна пісня до фільму:

"Ферма "Мадбаунд";

"Клич мене своїм ім'ям";

"Таємниця Коко";

"Маршалл";

"Найвеличніший шоумен".

Найкращі візуальні ефекти:

"Той, що біжить по лезу 2049";

"Вартові Галактики 2";

"Конг: Острів черепа";

"Зоряні війни: Останні джедаї";

"Війна за планету мавп".

Найкращий дизайн костюмів:

"Красуня і чудовисько";

"Примарна нитка";

"Вікторія і Абдул";

"Форма води";

"Темні часи".

Найкращий грим і дизайн зачісок:

"Темні часи";

"Вікторія і Абдул";

"Диво".

Найкраща робота художника-постановника:

"Красуня і чудовисько";

"Той, що біжить по лезу 2049";

"Темні часи";

"Дюнкерк";

"Форма води".

Найкращий звук:

"На драйві";

"Той, що біжить по лезу 2049";

"Дюнкерк";

"Форма води";

"Зоряні війни: Останні джедаї".

Найкращий монтаж звуку:

"На драйві";

"Той, що біжить по лезу 2049";

"Дюнкерк";

"Форма води";

"Зоряні війни: Останні джедаї".

Найкраща короткометражна анімація:

Dear Basketball;

Garden Party;

Negative Space;

LOU;

Revolting Rhymes Part One.

Найкращий короткометражний ігровий фільм:

DeKalb Elementary;

The Eleven O'clock;

Watu Wote: All of us;

The Silent Child;

My Nephew Emmett.

Найкращий документальний короткометражний фільм:

Edith+Eddie;

Heroin(e);

Heaven is a traffic jam on the 405;

Stop Traffic;

Knife Skills.

Оголосили номінантів актриса Тіффані Хеддіш та актор і режисер Енді Серкіс. Спеціальними гостями трансляції стали актори Пріянка Чопра, Мішель Йео, Зої Салдана, Моллі Шеннон, Сальма Хайек, Мішель Родрігес, Галь Гадот, Ребел Уілсон і Розаріо Доусон.

90-я церемонія вручення нагород Американської кіноакадемії відбудеться в ніч з 4 на 5 березня у театрі "Долбі" (Hollywood, Лос-Анджелес), початок – 2:30 (за Києвом). Пряму трансляцію вестиме американський канал ABC. Ведучим церемонії вдруге поспіль стане комік Джиммі Кіммел.