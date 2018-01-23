Оголошено номінантів на цьогорічний "Оскар", - список
Урочиста церемонія пройшла в театрі Семюела Голдвіна в Лос-Анджелесі, повідомляє "Укрінформ". Нагороди "Оскар" будуть вручені у 24 категоріях.
У головній категорії "Найкращий фільм" висунуті картини: "Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі", "Форма води", "Секретне досьє", "Примарна нитка" "Леді Берд", "Пастка", "Дюнкерк", "Темні часи" і "Клич мене своїм ім'ям".
На найкращого режисера претендують Крістофер Нолан ("Дюнкерк"), Джордан Піл ("Пастка"), Грета Гервіг ("Леді Берд"), Пол Томас Андерсон ("Примарна нитка") і Гільєрмо дель Торо ("Форма води").
Найкращого актора американським кіноакадемікам доведеться обирати серед Тімоті Шаламе ("Клич мене своїм ім'ям"), Деніела Дей-Льюїса ("Примарна нитка"), Деніела Калуя ("Пастка"), Гері Олдмана ("Темні часи") і Дензела Вашингтона ("Роман Ізраел, Esq".).
Найкращою актрисою можуть стати Саллі Гокінс ("Форма води"), Френсіс МакДорманд ("Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі"), Марго Роббі ("Я, Тоня"), Сірша Ронан ("Леді Берд") і Меріл Стріп ("Секретне досьє").
Повний список номінантів на 90-ту кінопремію "Оскар" виглядає так:
Найкращий фільм:
"Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі";
"Форма води";
"Секретне досьє";
"Примарна нитка";
"Леді Берд";
"Пастка";
"Дюнкерк";
"Темні часи";
"Клич мене своїм ім'ям".
Найкращий режисер:
Крістофер Нолан ("Дюнкерк");
Джордан Піл ("Пастка");
Грета Гервіг ("Леді Берд");
Пол Томас Андерсон ("Примарна нитка");
Гільєрмо дель Торо ("Форма води").
Найкраща жіноча роль:
Саллі Гокінс ("Форма води");
Френсіс МакДорманд ("Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі");
Марго Роббі ("Я, Тоня");
Сірша Ронан ("Леді Берд");
Меріл Стріп ("Секретне досьє").
Найкраща чоловіча роль:
Тімоті Шаламе ("Клич мене своїм ім'ям");
Деніел Дей-Льюїс ("Примарна нитка");
Деніел Калуя ("Пастка");
Гері Олдман ("Темні часи");
Дензел Вашингтон ("Роман Ізраел, Esq.").
Найкраща жіноча роль другого плану:
Мері Джей Блайдж ("Ферма "Мадбаунд");
Еллісон Дженні ("Я, Тоня");
Леслі Менвілл ("Примарна нитка");
Лорі Меткаф ("Леді Берд");
Октавія Спенсер ("Форма води").
Найкраща чоловіча роль другого плану:
Віллем Дефо ("Проект "Флорида");
Вуді Харрельсон ("Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі");
Річард Дженкінс ("Форма води");
Крістофер Пламмер ("Всі гроші світу");
Сем Рокуелл ("Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі").
Найкраща операторська робота:
"Той, що біжить по лезу 2049";
"Темні часи";
"Дюнкерк";
"Ферма "Мадбаунд";
"Форма води".
Найкращий монтаж:
"На драйві";
"Дюнкерк";
"Я, Тоня";
"Форма води";
"Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі".
Найкращий фільм іноземною мовою:
"Фантастична жінка" (Чилі);
"Нелюбов" (Росія);
"Про тіло і душу" (Угорщина);
"Квадрат" (Швеція);
"Образа" (Ліван).
Найкраща повнометражна анімація:
"Бебі-бос";
"Добувачка";
"Таємниця Коко";
"Фердинанд";
"З любов'ю, Вінсент".
Найкращий повнометражний документальний фільм:
"Досить маленький для в'язниці";
"Ікар";
"Обличчя, села";
"Стронг-Айленд";
"Останні люди в Алеппо".
Найкращий адаптований сценарій:
"Клич мене своїм ім'ям";
"Горе-творець";
"Логан";
"Гра Моллі";
"Ферма "Мадбаунд".
Найкращий оригінальний сценарій:
"Любов-хвороба";
"Пастка";
"Леді Берд";
"Форма води;
"Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі".
Найкращий оригінальний саундтрек:
"Дюнкерк";
"Примарна нитка";
"Форма води";
"Зоряні війни: Останні джедаї";
"Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі".
Найкраща оригінальна пісня до фільму:
"Ферма "Мадбаунд";
"Клич мене своїм ім'ям";
"Таємниця Коко";
"Маршалл";
"Найвеличніший шоумен".
Найкращі візуальні ефекти:
"Той, що біжить по лезу 2049";
"Вартові Галактики 2";
"Конг: Острів черепа";
"Зоряні війни: Останні джедаї";
"Війна за планету мавп".
Найкращий дизайн костюмів:
"Красуня і чудовисько";
"Примарна нитка";
"Вікторія і Абдул";
"Форма води";
"Темні часи".
Найкращий грим і дизайн зачісок:
"Темні часи";
"Вікторія і Абдул";
"Диво".
Найкраща робота художника-постановника:
"Красуня і чудовисько";
"Той, що біжить по лезу 2049";
"Темні часи";
"Дюнкерк";
"Форма води".
Найкращий звук:
"На драйві";
"Той, що біжить по лезу 2049";
"Дюнкерк";
"Форма води";
"Зоряні війни: Останні джедаї".
Найкращий монтаж звуку:
"На драйві";
"Той, що біжить по лезу 2049";
"Дюнкерк";
"Форма води";
"Зоряні війни: Останні джедаї".
Найкраща короткометражна анімація:
Dear Basketball;
Garden Party;
Negative Space;
LOU;
Revolting Rhymes Part One.
Найкращий короткометражний ігровий фільм:
DeKalb Elementary;
The Eleven O'clock;
Watu Wote: All of us;
The Silent Child;
My Nephew Emmett.
Найкращий документальний короткометражний фільм:
Edith+Eddie;
Heroin(e);
Heaven is a traffic jam on the 405;
Stop Traffic;
Knife Skills.
Оголосили номінантів актриса Тіффані Хеддіш та актор і режисер Енді Серкіс. Спеціальними гостями трансляції стали актори Пріянка Чопра, Мішель Йео, Зої Салдана, Моллі Шеннон, Сальма Хайек, Мішель Родрігес, Галь Гадот, Ребел Уілсон і Розаріо Доусон.
90-я церемонія вручення нагород Американської кіноакадемії відбудеться в ніч з 4 на 5 березня у театрі "Долбі" (Hollywood, Лос-Анджелес), початок – 2:30 (за Києвом). Пряму трансляцію вестиме американський канал ABC. Ведучим церемонії вдруге поспіль стане комік Джиммі Кіммел.
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