Осквернення синагоги в Умані: Мінкульт сподівається на належне розслідування справи
В заяві міністерства наголошується, що цей інцидент трапився саме тоді, коли "не тільки внутрішньоукраїнська ситуація не дає підстав для зародження чи тим більше прогресування тенденції щодо поглиблення антисемітських проявів, але й налагоджується небачений до цього часу рівень порозуміння та співпраці між Україною та Ізраїлем".
"Аналізуючи вищезазначений прецедент, не можна виключити і в подальшому втручання деструктивних зовнішніх впливів та іноземних чинників, які намагатимуться дестабілізувати ситуацію у площині міжрелігійних взаємин та міжнаціональних комунікацій в Україні", - йдеться в заяві.
У відомстві також сподіваються, що подія буде належним чином розслідувана правоохоронними органами, а винуватці будуть притягнуті до належної відповідальності.
Нагадаємо, в Умані група неонацистів увірвалася на могилу єврейського праведника Рабі Нахмана і, вигукуючи антисемітські образи (видання зазначає, що вони були російською мовою), кинула свинячу голову з вирізаною свастикою, пакети з червоною фарбою у кімнату, використавши сльозогінний газ перед втечею.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко взяв під особистий контроль розслідування осквернення синагоги.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.
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