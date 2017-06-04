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Хто заважає українським підприємцям, - ІНФОГРАФІКА

Перешкоджають бізнесу також недоліки нормативно-правової бази, дії регуляторів, митні процедури
Український бізнес найчастіше скаржиться на податківців і органи самоврядування, свідчить звіт Ради бізнес-омбудсмена (СБО) за 2016 рік. Серед держструктур, які створюють підприємцям найбільше перешкод - Фіскальна служба, органи місцевого самоврядування, Національна поліція, прокуратура і Міністерство юстиції.
Хто заважає українським підприємцям, - ІНФОГРАФІКА Фото: 112.ua

"Безумовним джерелом проблем для українського ділового клімату залишаються питання адміністрування податків, корупція на нижчих, середніх і вищих ланках управлінь податкових адміністрацій, кримінальні провадження стосовно підприємців з боку фіскальних органів", - йдеться в звіті, повідомляє Ліга.net.


Ілюстрація: liga.net

У 2016 році Рада бізнес-омбудсменів отримала від підприємців 868 звернень і по 603 з них провела розслідування, що на 11% більше, ніж у 2015 році. Майже половина скарг стосувалася податкових питань: перевірок податкової, затримок з поверненням ПДВ, кримінальних проваджень з боку ДФС, електронного адміністрування. Кількість податкових скарг зросла на 13% в порівнянні з 2015 роком і склало 49% від усіх отриманих у 2016 році звернень проти 36% в 2015 році.

Перешкоджають бізнесу також недоліки нормативно-правової бази, дії регуляторів, митні процедури. Проблеми з органами місцевого управління у компаній виникають в основному в питаннях виділення землі, а також при отриманні різних дозволів. На СБУ скаржаться через процесуальні зловживань, корупції. Ситуація в 2016 році мало чим відрізняється від 2015 го. За даними СБО, два роки тому підприємцям так само заважала податкова, місцева влада, Міністерство юстиції і прокуратура.

До Ради бізнес-омбудсмена в основному звертається український малий і середній бізнес. Найактивніші скаржники з великих регіонів України - Києва та Київської області, Дніпра, Одеси, Львова, Харкова. Найменше звернень надійшло з Вінницької області та Криму.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала в другому читанні законопроект №4194 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними-особами підприємцями".

Раніше уряд ухвалив проект рішень, які мають спростити умови ведення бізнесу в Україні.

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06 04 2017 18:41
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