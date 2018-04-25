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Особам до 16 років заборонять користуватися WhatsApp

Яким чином месенджер перевірятиме вік користувачів, поки не повідомляється
Месенджер WhatsApp збільшує мінімальний вік користувачів з країн Євросоюзу – до 16 років.
Особам до 16 років заборонять користуватися WhatsApp Фото: reuters.com

Інформація про зміни опублікована на сайті додатку.

Таке обмеження мессенджер запроваджує через нові правила конфіденційності даних, які почнуть діяти в ЄС з 25 травня 2018 року, повідомляє Reuters.

Яким чином месенджер перевірятиме вік користувачів, поки не повідомляється.

Для користувачів інших країн WhatsApp як і раніше дозволяє реєстрацію з 13 років, якщо це не суперечить місцевим законам.

Зміни в умови надання послуг у країнах ЄС вносить і соцмережа Facebook, якій належить WhatsApp. Користувачів Facebook у віці від 13 до 15 років, які проживають у країнах Євросоюзу, соцмережа просить зазначити батьків або опікунів, які можуть дати згоду на обробку персональних даних.

Нагадаємо, один із засновників месенджера WhatsApp Брайан Ектон закликав своїх підписників видаляти акаунти в Facebook.

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25 04 2018 16:35
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