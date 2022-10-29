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Особисту участь Байдена у саміті G20 в Індонезії підтвердив Білий дім

Президент США Джо Байден особисто візьме участь у саміті G20, який відбудеться у листопаді в Індонезії. Про це під час брифінгу повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр
Особисту участь Байдена у саміті G20 в Індонезії підтвердив Білий дім Фото: з вільних джерел
Про це передає УНН.
 
"Президент перебуватиме на Балі, Індонезія, з 13 по 16 листопада на саміті лідерів G20. На Балі президент високо оцінить лідерство президента Відодо у Групі двадцяти та підкреслить прихильність США цьому головному форуму економічної співпраці з країнами, на які припадає понад 80% світового ВВП", - зазначила речниця.
 
Під час візиту на саміт Байден працюватиме з партнерами G20 над розв'язанням таких питань, як зміна клімату, глобальний вплив російської війни на Україну, включно з енергетичною та продовольчою безпекою, а також низкою інших питань, які є важливими для відновлення світової економіки, повідомила Жан-П'єр.
 
Окрім цього, перед поїздкою на Балі президент Сполучених Штатів візьме участь у кліматичній конференції ООН, яка пройде 11 листопада у Єгипті, а 12-13 листопада приїде з візитом до столиці Камбоджі Пномпень, де відвідає щорічний саміт США-АСЕАН.
 
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29 10 2022 10:37
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