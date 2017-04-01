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Останки Петлюри, Бандери та Коновальця потрібно повернути в Україну, - Кириленко

Кириленко виступає за створення національного пантеону
Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко виступає за перепоховання в Україні останків політичних діячів Симона Петлюри, Степана Бандери та Євгена Коновальця.
Останки Петлюри, Бандери та Коновальця потрібно повернути в Україну, - Кириленко В'ячеслав Кириленко. Фото: slovoidilo.

"Сумна історія з Олесем знову ставить у порядок денний створення національного пантеону. Треба повернути в Україну Петлюру, Бандеру, Коновальця", – написав Кириленко на своїй сторінці у Twitter.

 

Відзначимо, що діяч УНР Симон Петлюра похований у Парижі, ватажки Організації українських націоналістів Степан Бандера та Євген Коновалець – у Мюнхені та Роттердамі відповідно.

Нагадаємо, що в Чехії були примусово ексгумовані останки відомого українського письменника Олександра Олеся, похованого на Ольшанському кладовищі в Празі.

Раніше iPress.ua повідомляв, що родичі українського письменника Олександра Олеся згодні на перепоховання його останків в Україні.

Також Президент України Петро Порошенко доручив МЗС забезпечити перевезення останків Олександра Олеся в Україну.

При Міністерстві культури України створять міжвідомчу комісію, яка займатиметься питанням перепоховань видатних українців.

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04 01 2017 17:36
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