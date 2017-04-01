Останки Петлюри, Бандери та Коновальця потрібно повернути в Україну, - Кириленко

Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко виступає за перепоховання в Україні останків політичних діячів Симона Петлюри, Степана Бандери та Євгена Коновальця.

"Сумна історія з Олесем знову ставить у порядок денний створення національного пантеону. Треба повернути в Україну Петлюру, Бандеру, Коновальця", – написав Кириленко на своїй сторінці у Twitter.

Сумна історія з Олесем знову ставить у порядок денний створення Національного Пантеону.Треба повернути в Україну Петлюру,Бандеру,Коновальця — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 4 января 2017 г.

Відзначимо, що діяч УНР Симон Петлюра похований у Парижі, ватажки Організації українських націоналістів Степан Бандера та Євген Коновалець – у Мюнхені та Роттердамі відповідно.

Нагадаємо, що в Чехії були примусово ексгумовані останки відомого українського письменника Олександра Олеся, похованого на Ольшанському кладовищі в Празі.