Останнє інтерв'ю Гіві: "Я, звичайно, дебіл, але не ідіот" Бойовик запевнив, що не боїться померти

Смерть Гіві від вибуху вогнемет "Джміль" вплинула на те, що в мережі згадали одне з його останніх інтерв'ю, в якому він доводить, що не стріляв сам собі у ногу.

Терорист Гіві Фото: rbc.ua

Соцмережі відреагували бурхливо на смерть бойовика та навіть пригадали його останнє інтерв'ю, в якому він каже, що не боїться померти та звинувачує українських бійців у загостренні ситуації на Донбасі і ООН у підтримці ЗСУ. Нагадаємо, сьогодні бойовики терористичної "ДНР" повідомили про загибель одного зі своїх ватажків Михайла Товстих з позивним "Гіві". У його смерті бойовики традиційно звинуватили Україну. Він був підірваний у власному кабінеті в Донецьку.

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