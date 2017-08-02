CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСмерть Гіві від вибуху вогнемет "Джміль" вплинула на те, що в мережі згадали одне з його останніх інтерв'ю, в якому він доводить, що не стріляв сам собі у ногу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Останнє інтерв'ю Гіві: "Я, звичайно, дебіл, але не ідіот"
Бойовик запевнив, що не боїться померти
Терорист Гіві Фото: rbc.ua
Соцмережі відреагували бурхливо на смерть бойовика та навіть пригадали його останнє інтерв'ю, в якому він каже, що не боїться померти та звинувачує українських бійців у загостренні ситуації на Донбасі і ООН у підтримці ЗСУ.
Нагадаємо, сьогодні бойовики терористичної "ДНР" повідомили про загибель одного зі своїх ватажків Михайла Товстих з позивним "Гіві". У його смерті бойовики традиційно звинуватили Україну. Він був підірваний у власному кабінеті в Донецьку.
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08 02 2017 13:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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