Останній день засідання в Гаазі: Виступає Росія, - ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ
Зазначимо, що сьогодні виступатиме делегація РФ.
Українська сторона очікує від Росії посилення спроб маніпуляції і фейків у викладенні своєї позиції, заявила заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.
Нагадаємо, вчора у Гаазі тривало судове засідання Міжнародного суду ООН за позовом України до Російської Федерації про порушення міжнародних Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
7 березня у Міжнародному суді ООН у Гаазі російські дипломати звинуватили Україну в невиконанні мінських угод.
В січні Україна подала позов до Міжнародного суду ООН щоб притягнути Росію до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України.
У понеділок 6 березня Олена Зеркаль, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції, виступила в Міжнародному суді ООН як представник України.
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