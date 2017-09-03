Останній день засідання в Гаазі: Виступає Росія, - ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

Українська сторона очікує від Росії посилення спроб маніпуляції і фейків у викладенні своєї позиції

У Міжнародному суді ООН 9 березня проходить останній день слухань за позовом України до Росії.

Зазначимо, що сьогодні виступатиме делегація РФ.

Українська сторона очікує від Росії посилення спроб маніпуляції і фейків у викладенні своєї позиції, заявила заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

Нагадаємо, вчора у Гаазі тривало судове засідання Міжнародного суду ООН за позовом України до Російської Федерації про порушення міжнародних Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

7 березня у Міжнародному суді ООН у Гаазі російські дипломати звинуватили Україну в невиконанні мінських угод.

В січні Україна подала позов до Міжнародного суду ООН щоб притягнути Росію до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України.

У понеділок 6 березня Олена Зеркаль, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції, виступила в Міжнародному суді ООН як представник України.