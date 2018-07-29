Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Останній етап "Тур де Франс" виграв Александер Крістофф

Переможець "Тур-де-Франс"-2018 Джерейнт Томас прийшов шістдесят сьомим
Гонщик команди UAE Team Emirates Александер Крістофф виграв останній етап "Тур де Франс", який завершився в Парижі на Єлисейських полях.
Останній етап "Тур де Франс" виграв Александер Крістофф Фото: сyclingnews.com

Крістофф показав час 2:46:36, повідомляє "Укрінформ".

Другим став німець Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo), третім – француз Арно Демар (Groupama – FDJ).

Кращим спринтером "Тур де Франс" визнаний Петер Саган (BORA – HANSGROHE). Він став володарем зеленої майки в шостий раз за кар'єру і зрівнявся з німцем Еріком Цабелем.

Генеральна класифікація:

1. Герейнт Томас (Великобританія, Sky) – 84:17:13

2. Том Дюмолен (Голландія, Sunweb) +1:51

3. Крістофер Фрум (Великобританія, Sky) +2:24

Нагадаємо, у Франції поліція використала сльозогінний газ проти фермерів, які перекрили копицями сіна велотрасу змагання "The Tour de France".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 07 2018 23:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Let

Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат Гассієв

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.