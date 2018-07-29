СПОРТ НОВИНИГонщик команди UAE Team Emirates Александер Крістофф виграв останній етап "Тур де Франс", який завершився в Парижі на Єлисейських полях.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Останній етап "Тур де Франс" виграв Александер Крістофф
Переможець "Тур-де-Франс"-2018 Джерейнт Томас прийшов шістдесят сьомим
Фото: сyclingnews.com
Крістофф показав час 2:46:36, повідомляє "Укрінформ".
Другим став німець Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo), третім – француз Арно Демар (Groupama – FDJ).
Кращим спринтером "Тур де Франс" визнаний Петер Саган (BORA – HANSGROHE). Він став володарем зеленої майки в шостий раз за кар'єру і зрівнявся з німцем Еріком Цабелем.
Генеральна класифікація:
1. Герейнт Томас (Великобританія, Sky) – 84:17:13
2. Том Дюмолен (Голландія, Sunweb) +1:51
3. Крістофер Фрум (Великобританія, Sky) +2:24
Нагадаємо, у Франції поліція використала сльозогінний газ проти фермерів, які перекрили копицями сіна велотрасу змагання "The Tour de France".
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29 07 2018 23:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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