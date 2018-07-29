Останній етап "Тур де Франс" виграв Александер Крістофф Переможець "Тур-де-Франс"-2018 Джерейнт Томас прийшов шістдесят сьомим

Гонщик команди UAE Team Emirates Александер Крістофф виграв останній етап "Тур де Франс", який завершився в Парижі на Єлисейських полях.

Фото: сyclingnews.com

Крістофф показав час 2:46:36, повідомляє "Укрінформ". Другим став німець Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo), третім – француз Арно Демар (Groupama – FDJ). Кращим спринтером "Тур де Франс" визнаний Петер Саган (BORA – HANSGROHE). Він став володарем зеленої майки в шостий раз за кар'єру і зрівнявся з німцем Еріком Цабелем. Генеральна класифікація: 1. Герейнт Томас (Великобританія, Sky) – 84:17:13 2. Том Дюмолен (Голландія, Sunweb) +1:51 3. Крістофер Фрум (Великобританія, Sky) +2:24 Нагадаємо, у Франції поліція використала сльозогінний газ проти фермерів, які перекрили копицями сіна велотрасу змагання "The Tour de France".

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