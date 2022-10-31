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Останній модуль своєї космічної станції Tiangong вивів у космос Китай

У понеділок, 31 жовтня, Китай успішно запустив останній модуль своєї космічної станції Tiangong.
Останній модуль своєї космічної станції Tiangong вивів у космос Китай Фото: Укрінформ
Про це повідомляє RFI.
 
Зазначається, що модуль під назвою Mengtian або "Мрія про небеса", був запущений на ракеті Long March 5B зі стартового центру "Веньчан" на тропічному острові Хайнань у Китаї.
 
Китайська державна телекомпанія CCTV повідомила, що фотографи-любителі спостерігали за запуском ракети-носія, який відбувся о 15:27 за місцевим часом, з сусіднього пляжу.
 
Командир космодрому Веньчан Ден Хунцінь оголосив запуск "повним успіхом".
 
"Ґрунтуючись на даних польоту ракети-носія Long March 5B і надійних розрахунках Пекінського аерокосмічного центру управління польотами, експериментальний модуль космічної станції Mengtian точно вийшов на задану орбіту, умови роботи нормальні", – додав він.
 
Mengtian є третім і останнім основним компонентом T-подібної космічної станції Tiangong і несе на орбіту низку передового наукового обладнання, включаючи першу в світі систему холодного атомного годинника космічного базування.
 
"У разі успіху холодні атомні годинники сформують найточнішу систему часу та частоти в космосі, яка не повинна втрачати жодної секунди за сотні мільйонів років", – сказав Чжан Вей, науковий співробітник Китайської академії наук.
 
Зазначається, що після завершення спорудження космічної станції Tiangong, на ній постійно працюватимуть команди з трьох астронавтів, які будуть проводити наукові експерименти та допомагати тестувати нові технології.
 
Tiangong, що у перекладі означає "небесний палац", працюватиме близько десяти років і проводитиме різноманітні експерименти в умовах майже нульової гравітації.
 
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31 10 2022 13:38
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