Останній модуль своєї космічної станції Tiangong вивів у космос Китай

У понеділок, 31 жовтня, Китай успішно запустив останній модуль своєї космічної станції Tiangong.

Зазначається, що модуль під назвою Mengtian або "Мрія про небеса", був запущений на ракеті Long March 5B зі стартового центру "Веньчан" на тропічному острові Хайнань у Китаї.

Китайська державна телекомпанія CCTV повідомила, що фотографи-любителі спостерігали за запуском ракети-носія, який відбувся о 15:27 за місцевим часом, з сусіднього пляжу.

Командир космодрому Веньчан Ден Хунцінь оголосив запуск "повним успіхом".

"Ґрунтуючись на даних польоту ракети-носія Long March 5B і надійних розрахунках Пекінського аерокосмічного центру управління польотами, експериментальний модуль космічної станції Mengtian точно вийшов на задану орбіту, умови роботи нормальні", – додав він.

Mengtian є третім і останнім основним компонентом T-подібної космічної станції Tiangong і несе на орбіту низку передового наукового обладнання, включаючи першу в світі систему холодного атомного годинника космічного базування.

"У разі успіху холодні атомні годинники сформують найточнішу систему часу та частоти в космосі, яка не повинна втрачати жодної секунди за сотні мільйонів років", – сказав Чжан Вей, науковий співробітник Китайської академії наук.

Зазначається, що після завершення спорудження космічної станції Tiangong, на ній постійно працюватимуть команди з трьох астронавтів, які будуть проводити наукові експерименти та допомагати тестувати нові технології.

Tiangong, що у перекладі означає "небесний палац", працюватиме близько десяти років і проводитиме різноманітні експерименти в умовах майже нульової гравітації.