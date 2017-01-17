Останній сезон "Гри престолів" може бути довшим, ніж планувалося

Останній сезон серіалу "Гра престолів", який вийде на екран у 2018 році, може виявитися довшим, ніж передбачалося

Про це заявив програмний директор каналу HBO Кейсі Блойс, повідомляє Radio Times.

Спочатку стверджувалося, що в сьомому сезоні буде сім епізодів, у восьмому - шість, хоча досі кожен сезон "Гри престолів" складався з 10 серій.

За словами Блойса, він сподівається, що шоураннери Девід Беніофф і Деніел Бретт Уайсс розглянуть можливість більшої кількості епізодів у фінальному сезоні.

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Програмний директор HBO відмітив при цьому, що творці "Гри престолів" завжди роблять те, що, на їхню думку, призводить до "кращої версії шоу".

Прем'єра восьмого сезону "Гри престолів" очікується в 2018 році.

Нагадаємо, що "Гра престолів" стала найкращим драматичним серіалом та отримала відзнаку "Еммі".