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Останньому із 23 затриманих екс-податківців обрали запобіжний захід, - Матіос

Екс-податківець арештований судом з правом застави в розмірі 10 млн грн
Суд обрав запобіжний захід останньому із 23 затриманих колишніх податківців.
Останньому із 23 затриманих екс-податківців обрали запобіжний захід, - Матіос Анатолій Матіос. Фото: Sharij.net

"Крайній на цей період часу, не порушуючи строку затримання 72 години затриманий нами 23-тій екс-податківець арештований судом з правом застави в розмірі 10 млн грн. Військові прокурори зробили свою роботу тихо, належно, без лементу і завдяки гелікоптерам, які люб'язно доставили всіх до Києва) правда отримали когнітивний дисонанс у домашніх кабінетах екс податківців)", - написав на своїй сторінці у Facebook головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Як стало відомо "Українській правді", йдеться про екс-голову податкової Солом'янського району Києва Анатолія Яценка.

Нагадаємо, 24 травня по всій Україні пройшли затримання верхівки колишнього Міністерства доходів і зборів. У спецоперації задіяли 1700 поліцейських і 500 військових прокурорів, вони провели 454 обшуки в 15 областях.

Зазначимо, що Печерський районний суд Києва відпустив вже п'ятьох податківців, яких було затримано під час масштабної антикорупційної операції правоохоронців.

Згодом, Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти колишнього очільника податкової служби Луганської області Олександра Антіпова, затриманого та доставленого до столиці в рамках масштабної антикорупційної операції.

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