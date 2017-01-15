Останню серію Шерлока "злили" в інтернет за день до виходу на телеекрани
На офіційній сторінці серіалу у Twitter з'явилося повідомлення, що епізод із російським перекладом під назвою "Остання проблема" нелегально виклали у мережу.
Автори "Шерлока" закликали глядачів не завантажувати і не поширювати нелегальну версію останньої серії.
"Російську версію серії "Остання справа" нелегально завантажили. Будь ласка, не поширюйте її. До цього моменту у вас так добре виходило утримуватися від спойлерів. У нас майже вийшло", - написала в Twitter продюсер серіалу Сью Верчью.
У четвер в Лондоні для журналістів і критиків влаштували попередній перегляд "Останньої проблеми".
У Британії кожну серію цього сезону дивляться майже 11 мільйонів глядачів.
Як заявив сценарист і продюсер Стівен Моффат, він не виключає появи нового, п'ятого сезону "Шерлока".
Шанувальники фільму у Британії зможуть побачити останню серію четвертого сезону на екранах понад 300 кінотеатрів, а також у вечірньому ефірі телеканалу BBC One у неділю.
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