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Останню серію Шерлока "злили" в інтернет за день до виходу на телеекрани

Творці серіалу закликали його шанувальників не поширювати серію в інтернеті
Остання серія четвертого сезону британського серіалу "Шерлок" з'явилася в інтернеті до виходу в телеефір.
Останню серію Шерлока "злили" в інтернет за день до виходу на телеекрани кадр з серіалу "Шерлок"

На офіційній сторінці серіалу у Twitter з'явилося повідомлення, що епізод із російським перекладом під назвою "Остання проблема" нелегально виклали у мережу.

Автори "Шерлока" закликали глядачів не завантажувати і не поширювати нелегальну версію останньої серії.

"Російську версію серії "Остання справа" нелегально завантажили. Будь ласка, не поширюйте її. До цього моменту у вас так добре виходило утримуватися від спойлерів. У нас майже вийшло", - написала в Twitter продюсер серіалу Сью Верчью.

У четвер в Лондоні для журналістів і критиків влаштували попередній перегляд "Останньої проблеми".

У Британії кожну серію цього сезону дивляться майже 11 мільйонів глядачів.

Як заявив сценарист і продюсер Стівен Моффат, він не виключає появи нового, п'ятого сезону "Шерлока".

Шанувальники фільму у Британії зможуть побачити останню серію четвертого сезону на екранах понад 300 кінотеатрів, а також у вечірньому ефірі телеканалу BBC One у неділю.

 

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15 01 2017 19:56
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