Останню серію Шерлока "злили" в інтернет за день до виходу на телеекрани

Творці серіалу закликали його шанувальників не поширювати серію в інтернеті

Остання серія четвертого сезону британського серіалу "Шерлок" з'явилася в інтернеті до виходу в телеефір.

На офіційній сторінці серіалу у Twitter з'явилося повідомлення, що епізод із російським перекладом під назвою "Остання проблема" нелегально виклали у мережу.

Автори "Шерлока" закликали глядачів не завантажувати і не поширювати нелегальну версію останньої серії.

"Російську версію серії "Остання справа" нелегально завантажили. Будь ласка, не поширюйте її. До цього моменту у вас так добре виходило утримуватися від спойлерів. У нас майже вийшло", - написала в Twitter продюсер серіалу Сью Верчью.