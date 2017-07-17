Остаточні висновки Bellingcat: МН-17 збили російським "Буком"

Дослідницька група Bellingcat зробила висновки, згідно з якими, літак рейсу МН-17 три роки тому збили пострілом з ракетної установки "Бук 332" збройних сил РФ.

"Ґрунтуючись на даних з відкритих джерел, єдина правдоподібна версія – MH17 збили пусковою ракетною установкою "Бук 332", що належала російській 53-й протиповітряній ракетній бригаді", - йдеться у доповіді групи, присвяченому третій річниці трагедії.

Зокрема, журналістам вдалося з'ясувати, що в період з 23 до 25 червня 2014 року 53-тя протиповітряна ракетна бригада ЗС РФ підігнала транспортні засоби до українського кордону, серед них був і "Бук 332".



Фото: bellingcat.com

Пізніше, 17 липня 2014 року, в день падіння малайзійського "Боїнгу", свідки бачили, як цю ракетну установку перевозили окупованою проросійськими бойовиками частиною України, а саме на схід від Донецька.

Отримані факти свідчать, що "Бук 332" вивантажили в окупованому Сніжному і перегнали в поле на південь від міста, звідки і здійснили постріл по лайнеру.

За даними Bellingcat, 18 липня 2014 року "Бук" вже бачили східніше – його транспортували окупованою територією Луганщини. При цьому в установці не вистачало однієї ракети.

Згідно із доповіддю, 21 липня 2014 року міністерство оборони Росії оприлюднило брехливу інформацію про те, що нібито це був український "Бук" і стріляв він з району, підконтрольного збройним силам України.

"Жодних правдоподібних свідчень знаходження українських "Буків" в районі катастрофи надано не було", - йдеться в документі.

Нагадаємо, що у свіжій статті Forbes йдеться, що Росія в ніч на 17 липня 2014 року заборонила польоти цивільної авіації в суміжному з Україною російському повітряному просторі на висоті менш 16150 метрів, що порівнянно з максимальною висотою поразки ЗКР "Бук". До цього дня Росія не вводила ніяких обмежень.

Маршрут рейсу МН17 пролягав над зоною відповідальності Ростовського зонального центру, якому і було адресовано обмеження, що вступило напередодні опівночі, тому ростовський диспетчер знав, що при перетині державного кордону РФ малайзійський Boeing 777, слідуючи ешелоном FL330, вторгається в заборонену для польотів цивільної авіації зону російського повітряного простору, однак промовчав.

17 липня 2014 року російські військові збили пасажирський лайнер "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній із 298 пасажирами на борту, в тому числі 80 дітей. Літак упав поблизу Тореза Донецької області. СБУ з'ясувала, що ракета, якою був збитий "Боїнг" випустили поблизу міста Сніжне.

За даними міжнародних журналістів-розслідувачів з Bellingcat, відповідальність за відправлення військової техніки, з якої згодом було збито Boeing-777 рейсу МН-17 в небі над Донбасом, повністю лежить на командуванні збройних сил Росії.

Родичі загиблих у катастрофі вимагають відновити пошуки останків жертв у районі катастрофи.