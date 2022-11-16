Остаточну відповідальність за вибух у Польщі несе росія, а не Україна – Генсек НАТО
Вчорашній вибух на території Польщі, швидше за все, був спричинений падінням української ракети ППО, яка відбивала російську атаку на інфраструктуру.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що відповідальність за інцидент несе москва, - пише Reuters .
"Поясню, це не провина України. росія несе кінцеву відповідальність, продовжуючи свою незаконну війну проти України", - сказав він.
Наразі розслідування вибуху в Польщі продовжується, але попередній аналіз "припускає, що інцидент, ймовірно, був викликаний ракетою української ППО, яка була випущена для захисту території України від атак російських крилатих ракет".
Генеральний секретар НАТО додав, що "немає жодних вказівок" на те, що ракета стала результатом навмисної атаки або росія готує наступальні військові дії проти НАТО.
Інцидент стався напередодні, 15 листопада, коли Росія випустила майже сотню ракет по всій Україні. МЗС Польщі заявило, що ракета впала на Пшеводів, село приблизно за 6 км від кордону з Україною. Двоє жертв були чоловіками, які знаходилися поряд із майданчиком для зважування зерна.
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