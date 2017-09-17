Островам Карибського басейну загрожує новий тропічний шторм
Про це пише DW.
У неділю, 17 вересня, швидкість вітру в епіцентрі шторму сягає 100 кілометрів на годину, повідомляє інформагенція AP з посиланням на Національний центр протидії ураганам (NHC) США.
Він рухається в напрямку Малих Антильських островів і невдовзі може посилитися до урагану.
"Марія" прямує до Пуерто-Рико, якого найімовірніше досягне в середу або четвер. Також шторм зачепить Домініканську Республіку та Гаїті. Під ударом можуть опинитися Антигуа, Барбуда, Сент-Кітс, Невіс і Монтсеррат, які нещодавно постраждали від руйнівного урагану "Ірма", а нині вже оголосили штормове попередження.
Чи досягне "Марія" узбережжя США, поки що невідомо.
Крім "Марії", над Атлантичним океаном зараз рухається шторм "Лі". Також посилилися до урагану "Норма" і "Хосе".
Нагадаємо, найбільша у США асоціація страховиків "Страхова рада Техасу" оцінила збитки штату через ураган "Харві", майже $19 млрд.
Через ураган "Макс" на узбережжі Мексики були зруйновані 200 будинків, а одна людина вважається зниклою безвісти.
Станом на вечір вівторка, 12 вересня, через ураган "Ірма" підтверджено загибель 18 осіб на південному сході США та ще 43 осіб на островах у Карибському морі.
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