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Островам Карибського басейну загрожує новий тропічний шторм

Тропічний шторм "Марія" найближчими днями може посилитися до урагану
Метеорологи попереджають, що островам Карибського басейну загрожує новий тропічний шторм під назвою "Марія".
Островам Карибського басейну загрожує новий тропічний шторм Циклон Фейлін в Бенгальській затоці. Фото: AFP

Про це пише DW.

У неділю, 17 вересня, швидкість вітру в епіцентрі шторму сягає 100 кілометрів на годину, повідомляє інформагенція AP з посиланням на Національний центр протидії ураганам (NHC) США.

Він рухається в напрямку Малих Антильських островів і невдовзі може посилитися до урагану.

"Марія" прямує до Пуерто-Рико, якого найімовірніше досягне в середу або четвер. Також шторм зачепить Домініканську Республіку та Гаїті. Під ударом можуть опинитися Антигуа, Барбуда, Сент-Кітс, Невіс і Монтсеррат, які нещодавно постраждали від руйнівного урагану "Ірма", а нині вже оголосили штормове попередження.

Чи досягне "Марія" узбережжя США, поки що невідомо.

Крім "Марії", над Атлантичним океаном зараз рухається шторм "Лі". Також посилилися до урагану "Норма" і "Хосе".

Нагадаємо, найбільша у США асоціація страховиків "Страхова рада Техасу" оцінила збитки штату через ураган "Харві", майже $19 млрд.

Через ураган "Макс" на узбережжі Мексики були зруйновані 200 будинків, а одна людина вважається зниклою безвісти.

Станом на вечір вівторка, 12 вересня, через ураган "Ірма" підтверджено загибель 18 осіб на південному сході США та ще 43 осіб на островах у Карибському морі.

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17 09 2017 23:59
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