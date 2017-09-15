Освітній закон сприяє асиміляції та зникненню угорської меншини Закарпаття, - угорський посол

Посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень виклав на своїй сторінці Facebook "угорську думку" щодо нового Закону України "Про освіту", де пропонує Президенту України Петру Порошенку не підписувати закон і відправити його на доопрацювання.

"Головною проблемою є те, що дотепер національні меншини України мали можливість на навчання рідною мовою від дитячого садку до університету, а у майбутньому можливість для цього буде тільки у дитячих садках та у перших чотирьох класах початкової школи.

Стаття 7 прийнятого Закону ліквідує освітню систему з угорською мовою навчання, яка зараз забезпечує можливість навчання рідною мовою, починаючи з дитячого садка до рівня професійної та вищої освіти.

Це більше, ніж суто питання освіти, адже значне обмеження освіти рідною мовою загрожує збереженню ідентичності, культури, традицій угорської спільноти, а у довгостроковій перспективі сприяє асиміляції угорської меншини, в кінцевому результаті – її зникненню (це суперечить статті 8 та 10 Декларації про принципи співробітництва між Українською РСP та Угорською Республікою по забезпеченню прав національних меншостей, підписаній у 1991-му році)...", - пише посол у Facebook.

Ерно Кешкень також зауважує, що закон є недосконалим, адже "надає можливість в якості мови ЄС, поряд з українською мовою, на вивчення деяких предметів і угорською мовою, відтак він тлумачить поняття цієї мови не в якості рідної мови меншини".

"Верховна Рада України прийняла це рішення, незважаючи на те, що воно суперечить численним внутрішнім, двостороннім та міжнародним нормативно-правовим актам та зобов’язанням", - зазначає угорський дипломат.

"Цим рішенням український законодавчий орган загалом ігнорує базові права на користування рідною мовою, включно на навчання рідною мовою близько 150-ти тисяч громадян, які вважають себе належними до угорської національності та їх спільноти. Він позбавляє корінну спільноту Закарпаття та її членів такого права, яким вони в якості меншини користуються вже близько століття, незалежно від державної приналежності цієї території, і яке всі інші, сусідні з Угорщиною країни, забезпечують для угорської спільноти, яка проживає на їх території.

З огляду на все це, Угорська Сторона пропонує Президенту України не підписувати закон у цій формі, а повернути на доопрацювання Верховній Раді України", - зазначає посол Угорщини в Україні.

Нагадаємо, глави МЗС Болгарії, Угорщини, Греції і Румунії підписали листа главі МЗС України, де висловили занепокоєння через новий закон про освіту.

5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

МЗС Угорщини розкритикувало закон, наголошуючи, що він порушує права угорської меншини.

Також голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль закликав Президента України Петра Порошенка ветувати нещодавно схвалений закон про освіту і повернути його у Верховну Раду з правками. Найчисельнішою національною меншиною на Закарпатті є угорці.

Окрім того, румунський уряд має намір обговорити з владою України питання навчання представників румунської меншини рідною мовою

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну та міністру освіти і науки Лілії Гриневич роз'яснити послам країн Європейського Союзу положення про мову навчання нового закону "Про освіту".