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Освітяни все ж прийшли на "Безвіз" та записалися до списку, – ФОТО

Стали відомі й інші випадки зібрання "масовки"
Для участі в заході "Безвіз" біля Укрсиббанку на Хрещатику в Києві станом на 19:45 зібралося близько двох десятків працівників закладів освіти.
Освітяни все ж прийшли на "Безвіз" та записалися до списку, – ФОТО Фото: pravda.com

Про це повідомляє "Українська Правда".

Люди підтвердили, що збираються на концерт "Безвіз". Від коментарів вирішили утриматися.


Фото: pravda.com.ua

На запитання, чи є тут Тетяна Філоненко, яка згідно з оприлюдненим документом, є відповідальною за залучення освітян Києва до участі в заході, відповіли, що "її вже не буде".


Фото: pravda.com.ua

Один з освітян, який представився методистом Сергієм з 89-ої школи, на запитання, куди мають віддати ці списки, сказав, що їх віддадуть Тетяні Філоненко.

На запитання, чому прийшло так мало освітян, Сергій додав: "Хто зміг".


Фото: pravda.com.ua

Окрім того, раніше один з курсантів військового інституту КНУ імені Шевченка повідомив журналістам, що курсантів також змусили брати участь у заході "Безвіз". За його словами, розпорядження про це дав начальник інституту, колишній начальник Департаменту військової освіти і науки Міноборони генерал-майор Ігор Толок.

"Через своїх помічників, заступників, зокрема полковника Приліпка Олександра Федоровича він сказав, щоб усі курсанти йшли на цей мітинг, але в цивільній формі одягу", – розповів курсант.

За його словами, на заході також присутні офіцери.

"Я спілкувався зі студентами КНУ з фізично-математичного факультету. Вони сказали, що ця масовка оплачувалася – 300 грн на людину. А наших курсантів відправили сюди безкоштовно", – додав курсант.

Нагадаємо, сьогодні у ЗМІ потрапила факсограма до керівників загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів району з проханням забезпечити в заході участь 2 осіб від закладу освіти.

Печерська райдержадміністрація Києва спростовувала інформацію щодо факсограми.

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10 06 2017 21:10
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