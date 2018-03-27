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Оточення Кононенка отримало родовища літію на Донбасі

Фірма отримала спеціальний дозвіл на 20 років, станом на початок 2018 року родовище не розробляється
Державна служба геології та надр видала компанії "Петро-Консалтінг" спеціальний дозвіл на видобуток літієвих руд на Шевченківському родовищі літію, розташованому в Донецькій області.
Оточення Кононенка отримало родовища літію на Донбасі

2 березня Кіровоградська облрада погодила "Петро-Консалтінг" надання спецдозволу на видобуток літієвих руд ділянки Добрий, розташованого на території Добровеличківського району, інформують "Наші гроші".

Засновниками ТОВ "Петро-Консалтінг" значаться Олег Большаков зі Львова та Микола Єсипенко з Києва. Керівником фірми є Ігор Коломієць.

У держреєстрі Мін'юсту у "Петро-Консалтинг" вказано номер телефону, який збігається з номером телефону компанії "Чарівний маєток".

Засновником цієї фірми є Тарас Ігнащенко, син Володимира Ігнащенка - радника міністра енергетики Ігоря Насалика.

Володимир Ігнащенко курирував роботу конкурсної комісії з відбору інвестора з видобутку сланцевого газу на Юзівській площі в Донецькій і Харківській областях.

Володимир Ігнащенко прописаний в Києві в сусідній квартирі з нардепом Ігорем Кононенком на вул. Рейтарській в Києві.

У 2016 році журналісти зафіксували Ігнащенка серед тих, хто зустрічав Кононенка в аеропорту "Жуляни".


Ігнащенко ліворуч і Кононенко по центру. Фото: Схеми

Ще однією ланкою, що зв'язує осіб, які мають намір добувати літій і сланцевий газ в Україні, є юрист Юлія Артюшенко. Раніше вона працювала в Мінекології. За даними її декларацій, вона також працювала в ТОВ "Надра Юзівська", а в 2017 році одночасно за сумісництвом також в "Петро-Консалтінг".

Тарас Ігнащенко є співзасновником ТОВ "Київбіоенерго" разом з Артемом Коваленком та Ігорем Гладковським - сином Олега Гладковського, першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони України, бізнес-партнера Петра Порошенка.

Телефон, який є спільним для "Петро-Консалтінг" і "Чарівний маєток", також вказано у ТОВ "Надрагазнафта-Консалтинг" і ТОВ "Фрі-Енерджі Генічеськ".

Засновником ТОВ "Фрі-Енерджі Генічеськ" є кіпрська компанія "Келдіма Лімітед", бенефіціарним власником якої є Василь Хмельницький, екс-нардеп, мажоритарний акціонер девелоперської компанії UDP.

Раніше директор інституту геології КНУ ім. Тараса Шевченка Володимир Михайлов розповів, що ресурси оксиду літію в Україні досягають 500 тис. тонн.

Найбільшими споживачами літію є скляний і керамічний області - близько 31%. Виробництво акумуляторних батарей споживає 23% літію.

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