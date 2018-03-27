Оточення Кононенка отримало родовища літію на Донбасі
2 березня Кіровоградська облрада погодила "Петро-Консалтінг" надання спецдозволу на видобуток літієвих руд ділянки Добрий, розташованого на території Добровеличківського району, інформують "Наші гроші".
Засновниками ТОВ "Петро-Консалтінг" значаться Олег Большаков зі Львова та Микола Єсипенко з Києва. Керівником фірми є Ігор Коломієць.
У держреєстрі Мін'юсту у "Петро-Консалтинг" вказано номер телефону, який збігається з номером телефону компанії "Чарівний маєток".
Засновником цієї фірми є Тарас Ігнащенко, син Володимира Ігнащенка - радника міністра енергетики Ігоря Насалика.
Володимир Ігнащенко курирував роботу конкурсної комісії з відбору інвестора з видобутку сланцевого газу на Юзівській площі в Донецькій і Харківській областях.
Володимир Ігнащенко прописаний в Києві в сусідній квартирі з нардепом Ігорем Кононенком на вул. Рейтарській в Києві.
У 2016 році журналісти зафіксували Ігнащенка серед тих, хто зустрічав Кононенка в аеропорту "Жуляни".
Ігнащенко ліворуч і Кононенко по центру. Фото: Схеми
Ще однією ланкою, що зв'язує осіб, які мають намір добувати літій і сланцевий газ в Україні, є юрист Юлія Артюшенко. Раніше вона працювала в Мінекології. За даними її декларацій, вона також працювала в ТОВ "Надра Юзівська", а в 2017 році одночасно за сумісництвом також в "Петро-Консалтінг".
Тарас Ігнащенко є співзасновником ТОВ "Київбіоенерго" разом з Артемом Коваленком та Ігорем Гладковським - сином Олега Гладковського, першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони України, бізнес-партнера Петра Порошенка.
Телефон, який є спільним для "Петро-Консалтінг" і "Чарівний маєток", також вказано у ТОВ "Надрагазнафта-Консалтинг" і ТОВ "Фрі-Енерджі Генічеськ".
Засновником ТОВ "Фрі-Енерджі Генічеськ" є кіпрська компанія "Келдіма Лімітед", бенефіціарним власником якої є Василь Хмельницький, екс-нардеп, мажоритарний акціонер девелоперської компанії UDP.
Раніше директор інституту геології КНУ ім. Тараса Шевченка Володимир Михайлов розповів, що ресурси оксиду літію в Україні досягають 500 тис. тонн.
Найбільшими споживачами літію є скляний і керамічний області - близько 31%. Виробництво акумуляторних батарей споживає 23% літію.
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