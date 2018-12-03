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Отруєння Скрипаля: Британія готова офіційно звинуватити Росію і ввести санкції, - The Times

Поліція та служба безпеки мають достатньо доказів щодо причетності Москви до спроби отруєння екс-шпигуна та його дочки
Британська прем'єрка Тереза Мей близька до того, щоб офіційно звинуватити Росію у спробі вбивства колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.
Отруєння Скрипаля: Британія готова офіційно звинуватити Росію і ввести санкції, - The Times Фото: thetimes.co.uk

Таке звинувачення може бути зроблено вже 12 березня після зустрічі урядової Ради національної безпеки, на якій міністрам представлять найновіші розвіддані щодо інциденту в Солсбері, - повідомляє The Times з посиланням на урядові джерела, інформує "Європейська правда".

Високопоставлені урядові джерела припускають, що поліція та служба безпеки мають достатньо доказів щодо причетності Москви до спроби отруєння екс-шпигуна та його дочки.

Очікується, що міністри отримають оновлені дані сьогодні вранці, після чого Мей, швидше за все, зробить свою публічну заяву щодо причетності Росії.

Джерело, близьке до розслідування, стверджує: ймовірно, протягом наступних 48 годин будуть названі ті, хто причетний до отруєння.

Очікується, що Лондон може ввести наступні заходи: негайне висилання високопоставлених російських дипломатів і шпигунів, скасування британських віз олігархам, пов'язаним з Кремлем, можливі фінансові обмеження для осіб, пов'язаних з Кремлем, а також відкликання офіційного представництва з чемпіонату світу з футболу в Росії.

Також очікується, що буде зроблена спільна заява із засудженням з боку союзників, у тому числі Франції та Німеччини.

Нагадаємо, 4 березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Медична допомога у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки знадобилася 21 особі.

Напередодні експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

Раніше міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон зазначив, що цей випадок у Солсбері скидається на ще один злочин Росії. У РФ заяви Джонсона щодо можливого російського сліду в отруєнні Скрипаля та його доньки розцінили як "неприпустимі".

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей пообіцяла "належну" відповідь у разі підтвердження причетності Росії до отруєння колишнього російського розвідника та його дочки.

66-річний Скрипаль працював на Головне розвідувальне управління (ГРУ) ще за часів Радянського Союзу. Російська ФСБ стверджувала, що його завербувала британська спецслужба МІ-6, і що Скрипаль дев'ять років співпрацював із британськими спецслужбами та передавав дані про російських агентів у Європі.

Наприкінці 2004-го розвідника затримали в Росії. Невдовзі його засудили до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010-му відбувся найбільший після "холодної війни" обмін шпигунами між США та Росією, після якого Скрипаль був звільнений та отримав притулок у Великобританії.

 

 

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12 03 2018 11:23
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