Отруєння Скрипаля: Британія готова офіційно звинуватити Росію і ввести санкції, - The Times

Поліція та служба безпеки мають достатньо доказів щодо причетності Москви до спроби отруєння екс-шпигуна та його дочки

Британська прем'єрка Тереза Мей близька до того, щоб офіційно звинуватити Росію у спробі вбивства колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Таке звинувачення може бути зроблено вже 12 березня після зустрічі урядової Ради національної безпеки, на якій міністрам представлять найновіші розвіддані щодо інциденту в Солсбері, - повідомляє The Times з посиланням на урядові джерела, інформує "Європейська правда".

Високопоставлені урядові джерела припускають, що поліція та служба безпеки мають достатньо доказів щодо причетності Москви до спроби отруєння екс-шпигуна та його дочки.

Очікується, що міністри отримають оновлені дані сьогодні вранці, після чого Мей, швидше за все, зробить свою публічну заяву щодо причетності Росії.

Джерело, близьке до розслідування, стверджує: ймовірно, протягом наступних 48 годин будуть названі ті, хто причетний до отруєння.

Очікується, що Лондон може ввести наступні заходи: негайне висилання високопоставлених російських дипломатів і шпигунів, скасування британських віз олігархам, пов'язаним з Кремлем, можливі фінансові обмеження для осіб, пов'язаних з Кремлем, а також відкликання офіційного представництва з чемпіонату світу з футболу в Росії.

Також очікується, що буде зроблена спільна заява із засудженням з боку союзників, у тому числі Франції та Німеччини.

Нагадаємо, 4 березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Медична допомога у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки знадобилася 21 особі.

Напередодні експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

Раніше міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон зазначив, що цей випадок у Солсбері скидається на ще один злочин Росії. У РФ заяви Джонсона щодо можливого російського сліду в отруєнні Скрипаля та його доньки розцінили як "неприпустимі".

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей пообіцяла "належну" відповідь у разі підтвердження причетності Росії до отруєння колишнього російського розвідника та його дочки.

66-річний Скрипаль працював на Головне розвідувальне управління (ГРУ) ще за часів Радянського Союзу. Російська ФСБ стверджувала, що його завербувала британська спецслужба МІ-6, і що Скрипаль дев'ять років співпрацював із британськими спецслужбами та передавав дані про російських агентів у Європі.

Наприкінці 2004-го розвідника затримали в Росії. Невдовзі його засудили до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010-му відбувся найбільший після "холодної війни" обмін шпигунами між США та Росією, після якого Скрипаль був звільнений та отримав притулок у Великобританії.