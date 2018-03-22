Отруєння Скрипаля: Литва розглядає можливість висилки російських дипломатів

Президент Литви заявила, що розглядає можливість висилки російських дипломатів у зв'язку з отруєнням нервово-паралітичною речовиною колишнього російського шпигуна в британському Солсбері 4 березня.

Про це повідомляє The Associated Press.

"Ми розглядаємо такі заходи", - заявила президент країни Даля Грибаускайте, відповідаючи на запитання, чи може Литва вжити такі ж заходи, як і Британія.

"Заходи можуть бути різноманітними, включаючи депортацію осіб, визначених нами, зокрема працівників розвідки, а також розширення списку Магнітського", - читує Delfi заяву Грибаускайте.

Вона зазначила, що зриви роботи російської розвідувальної мережі в усіх європейських країнах є спільним завдання країн-членів ЄС.

Повідомляється, що на саміті Євросоюзу в четвер у Брюсселі Грибаускайте заявила, що пропонує свою повну підтримку уряду британського прем'єр-міністра Терези Мей.

Зазначимо, Польща теж може відреагувати на отруєння Сергія Скрипаля у Солсбері на національному рівні, або в коаліції з іншими державами.

Нагадаємо, що США, Великобританія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою, у якій наголосили, що відмова Росії відповісти на питання Британії щодо отруєння екс-шпигуна Скрипаля додатково вказує на її відповідальність. Четверо лідерів також наголошують, що РФ повинна у повній мірі розкрити програму "Новичок" Організації із заборони хімічної зброї.

4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

У свою чергу, Росія пригрозила дзеркальною відповіддю та готова вислати за межі РФ британських дипломатів.