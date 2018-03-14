Отруєння Скрипаля: Мей готується оголосити про низку заходів проти Росії

Заходи можуть передбачати вислання російських дипломатів і фінансові санкції проти багатих росіян

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей виступить перед парламентом у середу з приводу отруєння колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки.

Про це повідомляє BBC.

Тереза Мей, як очікується, оголосить про низку заходів проти Росії після того, як сплив термін ультиматуму, протягом якого Москва мала пояснити, як секретна хімічна речовина потрапила на британську територію і була використана для отруєння.

Перед виступом у парламенті Мей проведе зустріч з керівниками розвідувальних управлінь, які нададуть їй оновлену інформацію щодо розслідування.

Заходи можуть передбачати вислання російських дипломатів, фінансові санкції проти багатих росіян, пов’язаних з Кремлем, заборону на роботу російського телеканалу RT, або бойкот чемпіонату світу з футболу в Росії.

Росія наполягає, що не мала "мотиву" для спроби вбивства Сергія Скріпаля та його доньки в Солсбері. Кремль заявив, що будь-які кроки прем'єр-міністра Британії призведуть до "дзеркальних заходів".

Нагадаємо, що 4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Медична допомога у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки знадобилася 21 особі.

Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

Раніше міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон зазначив, що цей випадок у Солсбері скидається на ще один злочин Росії. У РФ заяви Джонсона щодо можливого російського сліду в отруєнні Скрипаля та його доньки розцінили як "неприпустимі".

66-річний Скрипаль працював на Головне розвідувальне управління (ГРУ) ще за часів Радянського Союзу. Російська ФСБ стверджувала, що його завербувала британська спецслужба МІ-6, і що Скрипаль дев'ять років співпрацював із британськими спецслужбами та передавав дані про російських агентів у Європі.

Наприкінці 2004-го розвідника затримали в Росії. Невдовзі його засудили до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010-му відбувся найбільший після "холодної війни" обмін шпигунами між США та Росією, після якого Скрипаль був звільнений та отримав притулок у Великобританії.