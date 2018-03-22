Отруєння Скрипаля: у польському МЗС розглядають впровадження антиросійських санкцій

Польща працює для вироблення виразної позиції в рамках ЄС і НАТО

Польща може відреагувати на отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля у Солсбері на національному рівні, або в коаліції з іншими державами.

Про це заявив заступник голови МЗС Польщі Бартош Ціхоцький, повідомляє PAP.

Відповідаючи на питання про можливі санкції Польщі у відповідь на отруєння колишнього агента російської військової розвідки Сергія Скрипаля та його доньки, Ціхоцький визнав, що розглядають кроки "на національному рівні і в рамках коаліції держав".

"Це низка різних кроків. Ми спочатку запровадимо їх у життя, а вже потім будемо про них говорити", - зазначив він.

Водночас, за словами дипломата, Польща працює для вироблення виразної позиції в рамках ЄС і НАТО, яка висловлює солідарність з англійцями в той же час вказуючи на "відповідальність і обов'язок Росії" відповісти на звинувачення британської сторони "замість зарозумілої і цинічної їх дискредитації".

"Сталося щось дуже неправильне, що свідчить про наступний етап деградації російської політики в напрямку до повної безвідповідальності. Якщо не буде сильної відповіді, ця політика і далі перероджуватиметься в небезпечному для нас напрямку", - заявив Ціхоцький.

Зазначимо, всі 28 візових центрів Польщі в Росії припиняють свою роботу з 27 березня.

Нагадаємо, що США, Великобританія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою, у якій наголосили, що відмова Росії відповісти на питання Британії щодо отруєння екс-шпигуна Скрипаля додатково вказує на її відповідальність. Четверо лідерів також наголошують, що РФ повинна у повній мірі розкрити програму "Новичок" Організації із заборони хімічної зброї.

4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

У свою чергу, Росія пригрозила дзеркальною відповіддю та готова вислати за межі РФ британських дипломатів.