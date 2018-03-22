Отруєння Скрипаля: у польському МЗС розглядають впровадження антиросійських санкцій
Про це заявив заступник голови МЗС Польщі Бартош Ціхоцький, повідомляє PAP.
Відповідаючи на питання про можливі санкції Польщі у відповідь на отруєння колишнього агента російської військової розвідки Сергія Скрипаля та його доньки, Ціхоцький визнав, що розглядають кроки "на національному рівні і в рамках коаліції держав".
"Це низка різних кроків. Ми спочатку запровадимо їх у життя, а вже потім будемо про них говорити", - зазначив він.
Водночас, за словами дипломата, Польща працює для вироблення виразної позиції в рамках ЄС і НАТО, яка висловлює солідарність з англійцями в той же час вказуючи на "відповідальність і обов'язок Росії" відповісти на звинувачення британської сторони "замість зарозумілої і цинічної їх дискредитації".
"Сталося щось дуже неправильне, що свідчить про наступний етап деградації російської політики в напрямку до повної безвідповідальності. Якщо не буде сильної відповіді, ця політика і далі перероджуватиметься в небезпечному для нас напрямку", - заявив Ціхоцький.
Зазначимо, всі 28 візових центрів Польщі в Росії припиняють свою роботу з 27 березня.
Нагадаємо, що США, Великобританія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою, у якій наголосили, що відмова Росії відповісти на питання Британії щодо отруєння екс-шпигуна Скрипаля додатково вказує на її відповідальність. Четверо лідерів також наголошують, що РФ повинна у повній мірі розкрити програму "Новичок" Організації із заборони хімічної зброї.
4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.
Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.
У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.
У свою чергу, Росія пригрозила дзеркальною відповіддю та готова вислати за межі РФ британських дипломатів.
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