Отруєння у Черкасах: На лікуванні 57 осіб, 11 - в реанімації
Такі дані оприлюднили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій станом на ранок 9 травня.
"На лікуванні перебуває 57 осіб, з них 11 - в реанімації у стані середньої важкості, решта у задовільному та легкому стані", - повідомили у ДержНС.
У відомстві зазначили, що з метою визначення причини погіршення стану здоров’я учнів проведено обстеження приміщення та прилеглої території школи, відібрано проби водопровідної та бутильованої питної води, а також проведено заміри повітря на вміст небезпечних речовин.
"Перевищень вмісту хімічних речовин понад гранично допустимої концентрації не виявлено", - заявили у ДСНС.
Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що діти у Черкасах могли отруїтися через розпилення речовини, яку наразі намагаються встановити фахівці.
Нагадаємо, що вранці у вівторок в Черкасах під час лінійки в школі № 8 діти почали непритомніти. Спочатку госпіталізували 15 дітей, пізніше їхня кількість зросла до 51. Попередній діагноз у всіх постраждалих - отруєння невідомою речовиною.
Президент України Петро Порошенко доручив вжити усіх заходів для встановлення причини отруєння дітей у Черкасах.
Помічник начальника управління ДСНС в Черкаській області Костянтин Проценко заявив, що причиною масового отруєння в школі №8 могли стати випаровування з каналізаційного колектора, який знаходиться неподалік від навчального закладу.
Зазначимо, що у школі Новомосковська у Дніпропетровській області 8 травня відбулася лінійка до Дня пам'яті та примирення, під час якої учні теж відчули нездужання.
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