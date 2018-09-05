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Отруєння у Черкасах: На лікуванні 57 осіб, 11 - в реанімації

11 осіб у стані середньої важкості, решта у задовільному та легкому стані
У Черкасах внаслідок отруєння на лікуванні перебуває 57 осіб, з 53 - учні, 4 - вчителі загальноосвітньої школи № 8.
Отруєння у Черкасах: На лікуванні 57 осіб, 11 - в реанімації Фото: з відкритих джерел

Такі дані оприлюднили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій станом на ранок 9 травня.

"На лікуванні перебуває 57 осіб, з них 11 - в реанімації у стані середньої важкості, решта у задовільному та легкому стані", - повідомили у ДержНС. 

У відомстві зазначили, що з метою визначення причини погіршення стану здоров’я учнів проведено обстеження приміщення та прилеглої території школи, відібрано проби водопровідної та бутильованої питної води, а також проведено заміри повітря на вміст небезпечних речовин.

"Перевищень вмісту хімічних речовин понад гранично допустимої концентрації не виявлено", - заявили у ДСНС. 

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що діти у Черкасах могли отруїтися через розпилення речовини, яку наразі намагаються встановити фахівці.

Нагадаємо, що вранці у вівторок в Черкасах під час лінійки в школі № 8 діти почали непритомніти. Спочатку госпіталізували 15 дітей, пізніше їхня кількість зросла до 51. Попередній діагноз у всіх постраждалих - отруєння невідомою речовиною.

Президент України Петро Порошенко доручив вжити усіх заходів для встановлення причини отруєння дітей у Черкасах.

Помічник начальника управління ДСНС в Черкаській області Костянтин Проценко заявив, що причиною масового отруєння в школі №8 могли стати випаровування з каналізаційного колектора, який знаходиться неподалік від навчального закладу.

Зазначимо, що у школі Новомосковська у Дніпропетровській області 8 травня відбулася лінійка до Дня пам'яті та примирення, під час якої учні теж відчули нездужання.

 

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09 05 2018 12:36
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