Отруєння у Черкасах: На лікуванні 57 осіб, 11 - в реанімації

11 осіб у стані середньої важкості, решта у задовільному та легкому стані

У Черкасах внаслідок отруєння на лікуванні перебуває 57 осіб, з 53 - учні, 4 - вчителі загальноосвітньої школи № 8.

Такі дані оприлюднили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій станом на ранок 9 травня.

"На лікуванні перебуває 57 осіб, з них 11 - в реанімації у стані середньої важкості, решта у задовільному та легкому стані", - повідомили у ДержНС.

У відомстві зазначили, що з метою визначення причини погіршення стану здоров’я учнів проведено обстеження приміщення та прилеглої території школи, відібрано проби водопровідної та бутильованої питної води, а також проведено заміри повітря на вміст небезпечних речовин.

"Перевищень вмісту хімічних речовин понад гранично допустимої концентрації не виявлено", - заявили у ДСНС.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що діти у Черкасах могли отруїтися через розпилення речовини, яку наразі намагаються встановити фахівці.