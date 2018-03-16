Отруту для Скрипаля могли підкинути в багаж його дочки в Москві

Сліди нервово-паралітичного газу "Новачок" були виявлені на машині Скрипаля, в ресторані і в пабі

Нервово-паралітичний газ, яким був отруєний російський шпигун Сергій Скрипаль, міг бути підкинутий у валізу його дочки, коли вона виїжджала з Москви.

Таку версію розглядають спецслужби Великобританії, пише The Telegraph.

Джерела повідомили виданню, що вони переконані, що "Новичок" був провезений в багажі Юлії Скрипаль, 33-річної дочки колишнього розвідника.

Слідчі працюють над теорією про те, що токсином були просякнуті предмети одягу або косметики або ж подарунок, який був відкритий в будинку Скрипаля в Солсбері. Таким чином, Юлія могла бути навмисно використана, щоб дістатися до її батька.

Контртерористична поліція і MI5, розшукуючи потенційних вбивць, більше не думаютьє, що підтримувана Кремлем група знищення будь-коли в'їжджала на територію країни.

Одне з джерел сказало, що вбивцям було не важко вломитися в квартиру Юлії в Москві і підкинути отруту в її багаж. Вона прибула до Великобританії в суботу 3 березня рейсом з Москви.

Джерела повідомили The Telegraph, що наступного дня батько і дочка поїхали в центр міста Солсбері, зупинилися на автостоянці Сейнсбері о 13:40 перед тим, як відправитися в паб Bishops Mill і в ресторан Zizzi. Пізніше вони вже отруєні були знайдені на лавці.

Сліди нервово-паралітичного газу "Новачок" були виявлені на машині Скрипаля, в ресторані і в пабі.

На публічному засіданні в четвер заступник начальника констебля поліції Уілтшира Пол Міллс повідомив, що 131 людина потенційно могла вступити в контакт з смертельною отрутою і що вони щодня контролюються органами охорони здоров'я по телефону.

Він також сказав, що 46 людей звернулися до лікарні, висловивши стурбованість у зв'язку з цим інцидентом. Огорожі навколо районів, де знайдені сліди хімічного агента, або місць де вони ще можуть бути знайдені, можуть залишатися ще протягом декількох місяців.

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон зазначив, що Британія розробляє економічні заходи впливу на багатих росіян, чиї активи знаходяться у Великобританії.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

В свою чергу, Росія пригрозила дзеркальною відповіддю та готова вислати за межі РФ британських дипломатів.