Оттава випустить державні облігації на підтримку України

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що Канада випустить облігації для допомоги Україні.

Про це пише видання La Presse.

Термін "Українських суверенних облігацій" становитиме пʼять років. Їх запропонують інвесторам через канадські банки. Гроші спрямують безпосередньо в Україну через Міжнародний валютний фонд.

Під час виступу на Конгресі українців Канади у місті Вінніпеґ Трюдо наголосив, що війна в Україні "має закінчитися поразкою путіна".

Він зазначив, що Канада ввела "найжорсткіші санкції, які коли-небудь запроваджувалися проти великої економіки, включно з центральним банком росії".