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Оттава випустить державні облігації на підтримку України

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що Канада випустить облігації для допомоги Україні.
Оттава випустить державні облігації на підтримку України Фото: з вільних джерел
Про це пише видання La Presse.
 
Термін "Українських суверенних облігацій" становитиме пʼять років. Їх запропонують інвесторам через канадські банки. Гроші спрямують безпосередньо в Україну через Міжнародний валютний фонд.
 
Під час виступу на Конгресі українців Канади у місті Вінніпеґ Трюдо наголосив, що війна в Україні "має закінчитися поразкою путіна".
 
Він зазначив, що Канада ввела "найжорсткіші санкції, які коли-небудь запроваджувалися проти великої економіки, включно з центральним банком росії".
 
 
 
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28 10 2022 21:31
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