НОВИНИПремʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що Канада випустить облігації для допомоги Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Оттава випустить державні облігації на підтримку України
Фото: з вільних джерел
Про це пише видання La Presse.
Термін "Українських суверенних облігацій" становитиме пʼять років. Їх запропонують інвесторам через канадські банки. Гроші спрямують безпосередньо в Україну через Міжнародний валютний фонд.
Під час виступу на Конгресі українців Канади у місті Вінніпеґ Трюдо наголосив, що війна в Україні "має закінчитися поразкою путіна".
Він зазначив, що Канада ввела "найжорсткіші санкції, які коли-небудь запроваджувалися проти великої економіки, включно з центральним банком росії".
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28 10 2022 21:31 МЕДІА
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