В ОУН закликали "дати по зубах" Угорщині і розпочати бойове злагодження на Закарпатті
"Уряд Угорщини, як на мене, перейшов червону лінію. Призначення "уповноваженого з питань Закарпатської області" - безпосереднє втручання у внутрішні справи України, замах на територіальну цілісність. За це б’ють по зубах", - стверджує Червак.
За його словами це все через те, що місцева влада більше дослухається до Будапешта, ніж до Києва. Також голова ОУН пов'язує такі рішення з прагненнями дати угорській мові можливого статусу офіційної в певних регіонах.
"Загравали у мовних питаннях? Не хотіли бачити угорських прапорів на адміністративних установах? Дочекалися хамства і зневаги до своєї країни", - пише громадський діяч.
Ноти протесту, яку вручило МЗС України вже замало, ті регіони, як повідомив Червак, мають зрозуміти, що Україну треба поважати. Один з варіантів, за його словами, це ввести на територію Закарпаття бойові підрозділи ЗСУ і розпочати бойове злагодження.
Голова ОУН впевнений, що у цьому випадку можна висунути Будапешту вимоги щодо моральної і матеріальної компенсації за злочини перед Карпатською Україною, які вчинили угорські окупанти у 1939 році.
Також, в уряді Угорщини створили посаду міністра, який буде відповідати за розвиток Закарпатської області України.
Нагадаємо, що на першому засіданні новий кабінет міністрів Угорщини прийняв меморандум про захист закарпатських угорців.
Вчора, МЗС України висловило обурення стосовно останніх заяв прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що він не вірить в євроінтеграційні наміри Києва.
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