Овідіопольського вбивцю заарештували без права на заставу
"Овідіопольський районний суд задовольнив клопотання Іллічівської місцевої прокуратури про обрання підозрюваному у вбивстві дитини та жінки запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Одещини.
У прокуратурі уточнили, що досудове розслідування здійснюється за п. 1, 2 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 194, ч. 1 ст. 289 КК України (умисне вбивство двох осіб; умисне вбивство малолітньої дитини; умисне пошкодження майна шляхом підпалу; незаконне заволодіння транспортним засобом).
Нагадаємо, 29 грудня поліцейським надійшло повідомлення про загорання одного з будинків в смт. Овідіополь. Під час перевірки вказаної інформації в одній з кімнат було виявлено обгорілий жіночий труп, в іншій – тіло дитини. Обидва трупи були відрубаними головами.
Вчора правоохоронці затримали вбивцю. Чоловік підтвердив поліцейським, що хотів влаштувати теракт: "Я хочу, щоб Одеса боялася". На вбивство він пішов усвідомлено, але мотиви озвучувати відмовляється.
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