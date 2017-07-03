Озброєні бойовики не пускають спостерігачів ОБСЄ до важливих об'єктів на Донбасі

Про всі ці випадки спостерігачі поінформували Спільний центр координації і контролю

Моніторингова місія ОБСЄ скаржиться, що терористи ОРДЛО 4-5 березня не пропустили спостерігачів СММ до кількох об'єктів на окупованих територіях Донбасу.

4 березня у підконтрольному бойовикам Петровському районі поруч з Донецьком, коли у супроводі російських офіцерів з СЦКК спостерігачі місії проводили аналіз місця удару, до них підійшли п’ятеро озброєних членів терористичної організації "ДНР" і наказали їм залишити цей район, йдеться у звіті місії від 6 березня.

Озброєні чоловіки супроводили патруль СММ до іншого місця.

У той же день озброєний чоловік зупинив патруль місії і не пропустив спостерігачів до підконтрольного терористам села Веселогорівка у 64 км від Луганська. Він стверджував, що отримав такий наказ.

Згідно зі звітом, 5 березня озброєні чоловіки відмовили спостерігачам у доступі до об’єкта в підконтрольному "ЛНР" селі Хороше (36 км на захід від Луганська).

Того ж дня на блокпості, розташованому за 4 км на північний захід від прикордонного пункту пропуску у підконтрольному "ЛНР" селі Леонове (82 км на південь від Луганська), двоє озброєних чоловіків не пропустили патруль місії до прикордонного пункту пропуску, посилаючись на проведення в цьому районі робіт із розмінування.

Також 5 березня у підконтрольному урядові селі Зоря (22 км на північний схід від Маріуполя) військовослужбовці ЗСУ відмовили спостерігачам у доступі до об’єкта.

Про всі ці випадки спостерігачі поінформували Спільний центр координації і контролю (СЦКК).

Нагадаємо, що 15 лютого бойовики так званої терористичної організації "ДНР" не пропустили на блокпості спостерігачів ОБСЄ, які поспішали на місце події в окупованому Донецьку.