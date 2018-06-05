Озброєні бойовики вбили понад 50 людей у селі на півночі Нігерії

У Нігерії невідомі озброєні люди напали на село на півночі країни і вбили щонайменше 51 людину, зокрема й дітей.

Як повідомляє ВВС, є припущення, що нападники належать до банди викрадачів худоби.

Серед загиблих у селищі Гваска, в районі Бірнін Гварі в штаті Кадуна, були діти віком до 10 років.

За словами очевидців, яким вдалося врятуватися, нападники підпалювали будинки і стріляли, внаслідок чого почалася паніка, люди тікали, багато хто з них біг у напрямку до бойовиків.

Жителі селища вимагають від президента країни Мухаммада Бухарі термінового розгортання більшої кількості поліцейських та військових для захисту населених пунктів, зокрема селища Гваска.

Нагадаємо, в нігерійському місті Майдугурі внаслідок атаки трьох терористів-смертників загинули 18 людей.