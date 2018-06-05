CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Нігерії невідомі озброєні люди напали на село на півночі країни і вбили щонайменше 51 людину, зокрема й дітей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Озброєні бойовики вбили понад 50 людей у селі на півночі Нігерії
Нападники підпалювали будинки і стріляли
Фото: zumapress.com
Як повідомляє ВВС, є припущення, що нападники належать до банди викрадачів худоби.
Серед загиблих у селищі Гваска, в районі Бірнін Гварі в штаті Кадуна, були діти віком до 10 років.
За словами очевидців, яким вдалося врятуватися, нападники підпалювали будинки і стріляли, внаслідок чого почалася паніка, люди тікали, багато хто з них біг у напрямку до бойовиків.
Жителі селища вимагають від президента країни Мухаммада Бухарі термінового розгортання більшої кількості поліцейських та військових для захисту населених пунктів, зокрема селища Гваска.
Нагадаємо, в нігерійському місті Майдугурі внаслідок атаки трьох терористів-смертників загинули 18 людей.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
06 05 2018 22:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"
- Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства