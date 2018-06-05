Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Озброєні бойовики вбили понад 50 людей у селі на півночі Нігерії

Нападники підпалювали будинки і стріляли
У Нігерії невідомі озброєні люди напали на село на півночі країни і вбили щонайменше 51 людину, зокрема й дітей.
Озброєні бойовики вбили понад 50 людей у селі на півночі Нігерії Фото: zumapress.com

Як повідомляє ВВС, є припущення, що нападники належать до банди викрадачів худоби.

Серед загиблих у селищі Гваска, в районі Бірнін Гварі в штаті Кадуна, були діти віком до 10 років.

За словами очевидців, яким вдалося врятуватися, нападники підпалювали будинки і стріляли, внаслідок чого почалася паніка, люди тікали, багато хто з них біг у напрямку до бойовиків.

Жителі селища вимагають від президента країни Мухаммада Бухарі термінового розгортання більшої кількості поліцейських та військових для захисту населених пунктів, зокрема селища Гваска.

Нагадаємо, в нігерійському місті Майдугурі внаслідок атаки трьох терористів-смертників загинули 18 людей.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 05 2018 22:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"
  • Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише

Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.