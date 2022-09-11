Озброєні люди заблокували центральний офіс Укрнафти

ПАТ "Укрнафта", яка раніше була відчужена державою, заявила про блокування центрального офісу озброєними людьми, працівників не допускають до робочих місць.

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Про це повідомила пресслужба компанії. "Починаючи з 20.00 08.11.2022 роботу центрального офісу ПАТ "Укрнафта" було заблоковано озброєними людьми. Сьогодні вранці співробітники та керівники компанії не були допущені на робочі місця", – заявили в Укрнафті. Компанія стверджує, що представники акціонерів НАК "Нафтогаз" та Міноборони не надали документів щодо роботи компанії в новому форматі або рішення суду, що санкціонує проведення силових дій. Читайте також: Відчужені підприємства працюватимуть на оборонні потреби – уряд

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