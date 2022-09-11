CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПАТ "Укрнафта", яка раніше була відчужена державою, заявила про блокування центрального офісу озброєними людьми, працівників не допускають до робочих місць.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Озброєні люди заблокували центральний офіс Укрнафти
Фото: з вільних джерел
Про це повідомила пресслужба компанії.
"Починаючи з 20.00 08.11.2022 роботу центрального офісу ПАТ "Укрнафта" було заблоковано озброєними людьми. Сьогодні вранці співробітники та керівники компанії не були допущені на робочі місця", – заявили в Укрнафті.
Компанія стверджує, що представники акціонерів НАК "Нафтогаз" та Міноборони не надали документів щодо роботи компанії в новому форматі або рішення суду, що санкціонує проведення силових дій.
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09 11 2022 11:54 МЕДІА
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