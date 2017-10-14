CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Кенії озброєні учні влаштували стрілянину в будівлі середньої школи і вбили шість людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Озброєні учні в кенійській школі вбили щонайменше шістьох людей
Одного з нападників напередодні відсторонили від занять, він пообіцяв помститися
Фото: nation.co.ke
За неперевіреною інформацією, вони також згвалтували двох дівчаток, повідомляє ВВС.
Зокрема, як уточнює видання, загинуло щонайменше п'ятеро учнів, а також один охоронець школи.
Одного з учнів відсторонили від занять після конфлікту з однокласником. Очевидці стверджують, що він погрожував спалити школу, якщо його не відновлять. Учень повернувся в школу з двома "спільниками" і влаштував стрілянину.
Як повідомили свідки події, зловмисники також згвалтували двох дівчаток і поранили ще 18 учнів.
Нагадаємо, унаслідок двох вибухів автомобілів у різних районах сомалійської столиці Могадішо загинули 22 людини.
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14 10 2017 21:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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