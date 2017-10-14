Озброєні учні в кенійській школі вбили щонайменше шістьох людей

Одного з нападників напередодні відсторонили від занять, він пообіцяв помститися

У Кенії озброєні учні влаштували стрілянину в будівлі середньої школи і вбили шість людей.

За неперевіреною інформацією, вони також згвалтували двох дівчаток, повідомляє ВВС.

Зокрема, як уточнює видання, загинуло щонайменше п'ятеро учнів, а також один охоронець школи.

Одного з учнів відсторонили від занять після конфлікту з однокласником. Очевидці стверджують, що він погрожував спалити школу, якщо його не відновлять. Учень повернувся в школу з двома "спільниками" і влаштував стрілянину.

Як повідомили свідки події, зловмисники також згвалтували двох дівчаток і поранили ще 18 учнів.

Нагадаємо, унаслідок двох вибухів автомобілів у різних районах сомалійської столиці Могадішо загинули 22 людини.