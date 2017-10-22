Озброєний чоловік у Британії захопив заручників у боулінг-клубі, – ОНОВЛЕНО

Озброєний чоловік захопив заручників в місті Нанітон в центральній частині Великої Британії.

Як повідомляє телеканал Sky News, за словами очевидців, захоплення заручників сталося в будівлі боулінг-клубу. Скільки людей на той момент було всередині, невідомо. За попередніми даними, зловмисник озброєний рушницею.

У поліції поки не повідомляють подробиць події, підтверджуючи лише, що мав місце якийсь "інцидент".

Жителів Нанітона закликають уникати району парку розваг, де розташований боулінг-клуб.

Оновлення 21:05. Під час штурму поліції чоловіка знешкодили і заарештували, повідомляє The Guardian. З боулінг-клубу вивели двох заручників, їх життю нічого не загрожує. Керівництво закладу подякувало співробітників правоохоронних органів за допомогу.

Нагадаємо, в місті Чарлстон (Південна Кароліна, США) озброєний чоловік застрелив працівника ресторану і взяв у заручники відвідувачів.