Озброєний чоловік у Британії захопив заручників у боулінг-клубі, – ОНОВЛЕНО
Як повідомляє телеканал Sky News, за словами очевидців, захоплення заручників сталося в будівлі боулінг-клубу. Скільки людей на той момент було всередині, невідомо. За попередніми даними, зловмисник озброєний рушницею.
У поліції поки не повідомляють подробиць події, підтверджуючи лише, що мав місце якийсь "інцидент".
Жителів Нанітона закликають уникати району парку розваг, де розташований боулінг-клуб.
Оновлення 21:05. Під час штурму поліції чоловіка знешкодили і заарештували, повідомляє The Guardian. З боулінг-клубу вивели двох заручників, їх життю нічого не загрожує. Керівництво закладу подякувало співробітників правоохоронних органів за допомогу.
Нагадаємо, в місті Чарлстон (Південна Кароліна, США) озброєний чоловік застрелив працівника ресторану і взяв у заручники відвідувачів.
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