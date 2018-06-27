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ОЗХЗ отримала право називати винних у хімічних атаках

Лондон заявив, що організація негайно розпочне ідентифікувати відповідальних за атаки в Сирії
Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) називатиме імена виконавців хімічних атак. За це проголосували дві третини держав-членів організації у середу, 27 червня, під час спеціального засідання в Гаазі.
ОЗХЗ отримала право називати винних у хімічних атаках Фото: dpa-international.com

Досі ОЗХЗ займалася лише розслідуванням випадків використання хімічної зброї, але не мала права вказувати імена їхніх організаторів, зазначає DW.

Рішення було прийнято за ініціативою Великобританії, яка висунула його після ймовірного скоєння хімічних атак у Сирії та Іраку, а також нападу із застосуванням хімічної зброї на екс-розвідника Сергія Скрипаля в Солсбері в березні 2018 року. Лондон звинуватив Москву у скоєнні хіматакі на британській території.

"ОЗХЗ проголосувала за пропозицію Британії за підтримки 30 країн, яке тепер дозволить їй говорити не тільки коли було застосовано хімзброю, але і ким", – заявив постпред Великобританії при ОЗХЗ Петер Вілсон.

Він зазначив, що за розширення повноважень організації проголосували 82 країни, а проти – 24.

У канцелярії міністра закордонних справ Великобританії Бориса Джонсона заявили, що організація "негайно розпочне роботу, щоб допомогти ідентифікувати відповідальних за хімічні атаки у Сирії".

Росія та Сирія висловились проти надання ОЗХЗ такого повноваження.

"Пропонуємо серйозно задуматися над перспективою, яка нас чекає в разі реалізації подібних задумів, і усвідомити міру відповідальності за долю ОЗХЗ і Конвенції (про хімічну зброю від 1993 року. – ред.) в цей переломний період", – заявив керівник російської делегації на конференції ОЗХЗ, заступник міністра промисловості і торгівлі Росії Георгій Каламанов.

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27 06 2018 20:59
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