CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЩонайменше шість працівників Samsung, які будували в океані платформу вартістю 500 мільйонів доларів для французького енергетичного гіганта Total, занигули через падіння крану.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Південній Кореї через падіння крана загинули шість працівників Samsung
Поранено 25 людей
Фото: au.news.yahoo.com
Два крани зіткнулися у корабельні в південно-східному порту Кодж, в результаті чого 60-метровий 32-тонний кран зламався і впав на зону відпочинку робочих внизу, повідомляє AFP з посиланням на владу Південної Кореї.
Внаслідок інциденту було також поранено 25 людей.
Шість осіб було вбито і 25 поранено в тому, що поліція описується як "хаотичної" сцени в понеділок.
Корабельня управляється компанією Samsung Heavy Industries, частиною холдингу Samsung Group, найбільшого конгломерату Південної Кореї.
Нагадаємо, що в українському місті Умань Черкаської області на позашляховик Hyundai Tucson упав будівельний кран.
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02 05 2017 11:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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