У Південній Кореї через падіння крана загинули шість працівників Samsung

Щонайменше шість працівників Samsung, які будували в океані платформу вартістю 500 мільйонів доларів для французького енергетичного гіганта Total, занигули через падіння крану.

Два крани зіткнулися у корабельні в південно-східному порту Кодж, в результаті чого 60-метровий 32-тонний кран зламався і впав на зону відпочинку робочих внизу, повідомляє AFP з посиланням на владу Південної Кореї.

Внаслідок інциденту було також поранено 25 людей.

Шість осіб було вбито і 25 поранено в тому, що поліція описується як "хаотичної" сцени в понеділок.

Корабельня управляється компанією Samsung Heavy Industries, частиною холдингу Samsung Group, найбільшого конгломерату Південної Кореї.

Нагадаємо, що в українському місті Умань Черкаської області на позашляховик Hyundai Tucson упав будівельний кран.